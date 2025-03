Inesperat, Lamine Yamal diu el que molts pensen de Pedri: 'És el que més...'

Lamine Yamal està vivint una temporada sorprenent. Amb només 17 anys, el jove davanter s'ha convertit en una de les sensacions del FC Barcelona i d'Europa. La seva irrupció a l'elit ha estat meteòrica, demostrant una maduresa i una capacitat per decidir que solen ser pròpies de jugadors molt més experimentats.

Contra el Benfica, Lamine Yamal va fer història convertint-se en el jugador més jove de la història de la Champions League en signar un gol i una assistència en un mateix partit. Cada vegada que rep la pilota enganxada a la banda dreta, els defensors no saben què esperar. Inicialment es van acostumar a tapar-li el carril interior, però ara ha començat a sorprendre sortint per fora, cosa que ha afegit una nova dimensió al seu joc.

Amb la seva habilitat per amagar la pilota i la seva capacitat per desbordar els seus rivals, Lamine Yamal està demostrant que és un dels jugadors amb més recursos del món. Però a més, també ha demostrat humilitat en reconèixer el talent i el bon rendiment del seu gran amic dins del vestidor culer.

Lamine Yamal demostra la seva humilitat: "Pedri és el millor"

Recentment, Lamine Yamal ha concedit una entrevista des de la concentració de la Selecció Espanyola en la qual ha repassat diversos temes d'actualitat. Com no podia ser d'una altra manera, va ser preguntat sobre el seu estatus dins dels millors jugadors del món.

Encara que molts demanen la Pilota d'Or per a ell, Lamine Yamal, amb la humilitat que el caracteritza, va afirmar que Pedri és el millor. "Pedri és el jugador amb més talent de la plantilla", ha dit Lamine, reconeixent el canari com una de les màximes figures de l'equip.

Pedri, l'estrella del Barça

Pedri també ha estat reconegut per companys com Gavi i Frenkie de Jong com un gran jugador amb molt de talent. Fins i tot Hansi Flick, l'entrenador de l'equip, s'ha rendit davant el talent de Pedri en diverses ocasions.

Tots els que coneixen el canari coincideixen que té una qualitat i una visió de joc que el col·loquen entre els millors. El seu nom és a la llista de candidats a la Pilota d'Or tal com ha demostrat Lamine Yamal amb les seves paraules. No obstant això, malgrat els elogis, Pedri continua sent un jugador molt humil i el seu focus sempre està en millorar i aportar a l'equip.

Pedri és molt més que números

Els números de Pedri aquesta temporada no reflecteixen completament el seu impacte en l'equip. En 42 partits jugats, Pedri ha registrat cinc gols i set assistències. Una cosa que no reflecteix realment com de determinant està sent el '8' del Barça aquesta temporada en totes les competicions.

A més, ha acumulat 3.291 minuts al camp, cosa que demostra la seva importància en l'esquema de Hansi Flick. Encara que els números són bons, molts coincideixen que el seu veritable valor no es mesura només en gols i assistències, sinó en la seva capacitat per ser el motor del Barça.