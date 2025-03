Nova lesió al Reial Madrid: Eduardo Camavinga tem el pitjor

L'aturada internacional ha posat en escac al Real Madrid, que ha perdut 16 dels seus 23 jugadors a causa dels seus compromisos internacionals. Només dos futbolistes de la primera plantilla es quedaran a la capital espanyola durant l'aturada, cosa que ha generat gran preocupació al club i, especialment, a Carlo Ancelotti. El tècnic italià tem que el virus FIFA pugui afectar greument l'equip, tant per les lesions com pel desgast físic dels seus titulars.

Un dels principals temors de Carlo Ancelotti és la possible lesió de Fede Valverde. L'uruguaià ha acumulat més de 4.000 minuts aquesta temporada i, encara que està una mica tocat, ha marxat per jugar amb la seva selecció. Ancelotti tem que l'intens calendari de partits de Valverde pugui acabar passant-li factura, cosa que generaria una baixa important per al Real Madrid.

Tot i així, el mig del camp i el lateral dret no són les parcel·les que més preocupen al tècnic del Real Madrid. I és que Carlo Ancelotti haurà de fer front a una nova lesió després del 'break' internacional. Fran García pateix molèsties a l'abductor de la seva cama esquerra i és seriós dubte per al pròxim partit dels blancs.

Fran García i Ferland Mendy, KO

Les baixes al lateral esquerre del Real Madrid preocupen molt a Carlo Ancelotti. Ferland Mendy i Fran García estan fora de combat, cosa que deixa l'equip amb poques opcions en aquesta posició. En la situació actual, Ancelotti haurà de prendre decisions clau sobre com cobrir aquesta vacant i assegurar que l'equip mantingui la seva solidesa defensiva.

Una de les opcions que Carlo Ancelotti està avaluant és fer el mateix que va fer amb Fede Valverde al lateral dret, és a dir, reconvertir un altre jugador com a lateral. En aquest cas, Eduardo Camavinga, qui ha mostrat la seva versatilitat en diverses posicions, podria ser una solució. El francès ja ha jugat com a lateral en diverses ocasions, i malgrat reconèixer públicament que no estava còmode, sembla que li tocarà tornar a ocupar aquesta zona.

Eduardo Camavinga, el favorit per cobrir a Fran García

La idea de reconvertir a Eduardo Camavinga en lateral esquerre sembla la més viable davant la falta d'efectius. El francès ja ha jugat en aquesta posició en alguns partits i ha demostrat tenir la capacitat per rendir de manera sòlida. Encara que no és el seu rol natural, la seva velocitat, capacitat de recuperació i agressivitat defensiva el fan apte per a aquesta funció.

D'aquesta manera, el Real Madrid podria mantenir el seu nivell competitiu, malgrat les baixes en aquesta parcel·la defensiva. Carlo Ancelotti està avaluant totes les opcions disponibles per afrontar les dificultats d'aquestes baixes i la reconversió d'Eduardo Camavinga podria ser la solució més factible a molts nivells.

Mentrestant, el club continua enfrontant els escenaris que impliquen l'aturada internacional amb l'esperança que els jugadors tornin sense majors complicacions físiques per continuar lluitant per la temporada.