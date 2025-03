Nou revés per a Gavi, l'opinió de Hansi Flick és clara: 'No el veig...'

Gavi afronta una temporada complicada al FC Barcelona. Després de superar una greu lesió que el va deixar fora dels terrenys de joc durant mesos, el jove centrecampista esperava recuperar ràpidament el seu rol i estatus en el primer equip.

No obstant això, Hansi Flick, entrenador del Barça, ha estat reticent a donar-li moltes oportunitats i ha mesurat amb comptagotes les seves aparicions. Tot i que es rumoreja que la relació entre Gavi i Flick és bona, la realitat és que el '6' està cada cop més lluny de ser titular. En aquest sentit, en les últimes hores s'ha desvelat tota la veritat sobre el motiu que li impedeix jugar més.

Gavi no es posa nerviós, però...

Gavi confia en Hansi Flick i el tècnic alemany ha deixat clar que compta amb ell per al tram decisiu de la temporada. No obstant això, a pesar d'aquest suport, el centrecampista no ha pogut trobar el seu lloc en l'esquema actual del Barça. En un equip on hi ha molta competència a la medul·lar, el '6' es troba en un segon pla a causa de la millora en el rendiment de jugadors com Frenkie de Jong.

Davant d'aquest escenari, la falta de minuts i la seva situació de suplent han generat inquietud sobre el futur de Gavi al FC Barcelona. Encara que la seva qualitat no està en dubte, la seva falta de protagonisme el col·loca en una posició delicada. A més, la solució sembla complicada, ja que ha sortit a la llum que Flick té dubtes sobre la posició ideal de Gavi.

En les últimes hores s'ha filtrat el pensament de Flick sobre l'encaix del '6' al camp. Segons apunten des de 'Sport', Hansi Flick ha deixat clar que no veu a Gavi com un jugador adequat per al doble pivot.

Això complica encara més les opcions de Gavi, ja que el tècnic alemany considera que només podria jugar com a mitjapunta. Una demarcació que en els últims partits ha ocupat Dani Olmo i en la qual també pot jugar Fermín López. D'aquesta manera, les oportunitats de Gavi per jugar en aquest rol es redueixen, cosa que agreuja encara més la seva situació.

El futur de Gavi no està clar

El futur de Gavi al FC Barcelona com a titular està en l'aire. Tot i el seu talent i el suport de Hansi Flick, la competència a la medul·lar complica el seu futur immediat.

Gavi haurà de lluitar pel seu lloc a l'equip, però la seva situació continua sent incerta. Una cosa que podria portar el club a sospesar la seva sortida, també com una opció perquè continués el seu desenvolupament en un altre equip. El que és un fet és que l'andalús no ho té fàcil en aquests moments.