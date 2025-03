El president de LaLiga EA Sports, Javier Tebas, segueix avivant el foc i la polèmica amb el famós 'cas Dani Olmo', que es va tancar provisionalment gràcies a la intervenció del CSD. Javier Tebas, això sí, segueix defensant que la intervenció o decisió cautelar del Consell Superior d'Esports va ser totalment parcial i que, per tant, Dani Olmo no hauria d'acabar la temporada. De fet, en aquestes últimes hores, Javier Tebas ha tornat a l'atac deixant entreveure que Florentino Pérez, president del Real Madrid, va ajudar el Barça perquè Dani Olmo tingués la cautelar.

De no haver-se concedit la cautelar per part del CSD, Dani Olmo no podria jugar amb el Barça ni tampoc podria fer el mateix amb la Selecció Espanyola. De fet, ara s'ha obert una nova línia de debat, ja que Javier Tebas és el vicepresident de la RFEF, per la qual cosa seria contraproduent lluitar contra la inscripció d'Olmo. Cal recordar que el CSD ja va aprovar la cautelar a Dani Olmo tenint en compte que el migcampista egarenc és un dels grans valors de la Selecció Espanyola absoluta.

'El Confidencial' va publicar, fa alguns mesos, que Florentino Pérez hauria assegurat, durant la final de la Supercopa, que havia intervingut davant el CSD a favor del jugador del Barça de Laporta. De fet, segons la mateixa informació, Florentino li ho va confessar al mateix Dani Olmo, que es va quedar perplex en conèixer aquesta informació. Javier Tebas ha recordat que, de confirmar-se, "estaríem davant d'un assumpte molt greu".

Javier Tebas insisteix, nova denúncia a Dani Olmo: KO a la Selecció Espanyola?

Amb aquestes afirmacions publicades a 'El Confidencial', Javier Tebas podria tornar a postular una reclamació contra la cautelar oferta pel CSD. De fet, LaLiga EA Sports ja va presentar una al·legació i es considera que, si valoren el funcionament de les llicències federatives, Dani Olmo no podrà acabar de disputar la temporada.

Ara sorgeix una nova línia de debat: si Dani Olmo perd la llicència tampoc podrà defensar els colors d'Espanya, país que ara també presideix des de la vicepresidència Javier Tebas. "Dani Olmo no hauria d'acabar LaLiga amb el Barça, nosaltres hem fet un escrit molt clar", assegurava un Javier Tebas que, d'anul·lar la llicència de Dani Olmo, generaria molts problemes.

El motiu? Si el CSD o la justícia ordinària determinen que Olmo no va ser inscrit legalment, qualsevol club de LaLiga o Selecció podria acusar el Barça o Espanya d'alineació indeguda.