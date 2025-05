Xabi Alonso li donarà una oportunitat: la joia de La Fábrica, sisè fitxatge del Madrid

El Real Madrid es prepara per a una autèntica revolució la pròxima temporada. Carlo Ancelotti, després d'una època gloriosa a la banqueta del Bernabéu, deixarà el seu càrrec per entrenar la Selecció de Brasil. En el seu lloc, Xabi Alonso tornarà al club que un dia va ser casa seva.

El tècnic del Bayer Leverkusen assumirà el repte de reconstruir un equip que ha mostrat fissures importants. Després de la superioritat del Barça aquesta temporada, l'afició blanca reclama canvis, i Xabi Alonso ja està treballant en això. De fet, ho porta fent durant mesos, analitzant els que seran els seus pupils durant els pròxims anys.

Els primers cinc fitxatges de Xabi Alonso per al Real Madrid

Xabi Alonso ha realitzat diverses peticions per millorar la plantilla. En defensa, ha demanat la incorporació de Dean Huijsen, central ja fitxat i considerat la gran aposta del club.

A més, per reforçar els laterals, també ha sol·licitat la presència d'Álvaro Carreras i Alexander-Arnold. Amb aquestes arribades, la defensa del Real Madrid quedaria tancada i reforçada de manera significativa.

Amb la defensa pràcticament resolta, Xabi Alonso ha posat la seva mirada en la zona medul·lar de l'equip. Entre les seves prioritats figuren dos noms: Angelo Stiller i Nico Paz. Aquests dos jugadors aporten característiques diferents però complementàries: Stiller destaca pel seu equilibri defensiu i bon tracte de pilota, mentre que Nico Paz per la seva creativitat i arribada des de segona línia.

La joia de La Fàbrica, sisè fitxatge de Xabi Alonso

A més de fitxatges externs, Xabi Alonso també aposta per la pedrera. Gonzalo García, una de les joies de 'La Fàbrica', formarà part de la primera plantilla la pròxima temporada.

El jove canterà ja va tenir el seu moment de protagonisme a la Copa del Rei, deixant bones sensacions en el partit davant el Leganés. Xabi Alonso considera que Gonzalo García és un perfil fonamental per a certs encontres, per la qual cosa el seu ascens és una decisió directa del tècnic tolosà.

Gonzalo García ha estat la gran revelació de la temporada a La Fàbrica. A la Primera Federació, el canterà ha anotat 25 gols, batent un registre històric per a la seva categoria. Dades que il·lusionen a Xabi Alonso i que provocaran la seva continuïtat en el primer equip.

Gonzalo García se suma a la causa

Això demostra que Gonzalo García està preparat per fer el salt i competir al màxim nivell amb el Real Madrid. La seva incorporació reforça l'aposta del club per la pedrera i per jugadors joves amb molt de talent.

Amb aquesta planificació, el Real Madrid es prepara per afrontar la pròxima temporada amb un equip renovat, competitiu i ple d'il·lusió sota el comandament de Xabi Alonso.