Màxima tensió amb Ter Stegen: Això és el que demana per marxar del Barça, al·lucinant

El Barça està passant per un moment de reestructuració i totes les decisions que es prenguin poden marcar un abans i un després. Els de la Ciutat Comtal han tancat un any ple de fites amb una única espina: la Champions. De totes maneres, l'afició està orgullosa de tota la plantilla i amb ganes de veure què els depara la 2025-2026.

Joan Laporta i el seu seguici estan fent una gran feina i estan aconseguint que el Barça torni al més alt d'Europa. En aquest sentit, el primer que ha de resoldre és el tema de la porteria, ja que l'arribada i sortida de porters és imminent. Ara, una notícia de Ter Stegen ha deixat descol·locada l'afició i els alts càrrecs del club.

L'últim de Ter Stegen causa sorpresa

Ter Stegen fa una dècada que és el porter titular del Barça i semblava que el moment en què se'l qüestionés no era a prop. Per desgràcia per a l'alemany, aquesta temporada ha anat en contra seva i els resultats del substitut, Szczesny, han donat molt de què parlar. El polonès va arribar com a suplent d'Iñaki Peña, però ràpidament va començar a guanyar-se la confiança de Flick.

Hansi Flick no és un entrenador a qui sigui fàcil convèncer i els futbolistes s'han de guanyar, amb molt de suor, els seus minuts. Iñaki Peña no estava a un bon nivell i el llistó alt que havia deixat Ter Stegen va obligar Flick a buscar una solució. Szczesny va respondre a la perfecció aconseguint que Joan Laporta i la resta de la directiva hagin decidit renovar el seu contracte.

Tot apunta que el nou contracte de Szczesny serà de dos anys, així que els seus fans poden respirar tranquils. Alhora, la imminent incorporació de Joan García obliga el Barça a prendre una decisió. En principi, Flick i les altes esferes havien decidit donar sortida a Ter Stegen, però el que demana per marxar-se s'escapa de les possibilitats del FC Barcelona.

El que demana Ter Stegen

Segons Sport, el Barça ha de pagar a Ter Stegen la totalitat del seu salari fins al 2028, així que exigeix 42 milions d'euros tot i marxar aquest mateix estiu.

Sabent que el Barça no va sobrat de diners, el que demana la llegenda culer s'escapa de les possibilitats de l'entitat catalana. Tanmateix, tant Flick com Laporta ja saben que aquestes són les seves condicions. En cas contrari es quedarà i lluitarà amb Joan García per la titularitat, podent generar problemes al vestidor culer.

Encara no podem donar res per fet, però és probable que tinguem més informació sobre la situació de la porteria en breu.