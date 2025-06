Trenca el seu silenci i confessa la seva gran decepció amb Hansi Flick: 'No és del Barça...'

Dies complicats al Barça, sobretot perquè el club que esportivament lidera Hansi Flick ja ha començat a tantejar el mercat de fitxatges, amb tot el que això implica internament. La relació de Hansi Flick amb la seva plantilla és molt bona, però no tots els jugadors han acabat igual de contents amb la gestió de l'alemany, que ha aconseguit un triplet. En el seu primer any al Barça, Hansi Flick ha estat excel·lent, però hi ha un talent que s'ha sentit 'maltractat' per Hansi Flick: trenca el seu silenci i confessa la decepció.

Fins ara, Hansi Flick havia controlat el vestidor a la perfecció, però una ovella negra ha aprofitat el final de curs per 'rajar' obertament de la seva gestió, quelcom molt inusual. Com és evident, no tots els futbolistes han gaudit de la mateixa confiança per part de Hansi Flick: n'hi ha que són fixes, mentre que d'altres han de suar més per jugar. Hi ha casos i casos, però en la gran majoria d'ocasions, un jugador que no disputa gaires minuts sent que l'entrenador està sent injust amb la seva figura i feina.

Hansi Flick és, segons fonts del FC Barcelona consultades per 'e-Notícies', una persona molt propera i que poques vegades evita donar explicacions. Dit això, al Barça ha sorprès molt que un jove talent hagi optat per criticar obertament el tracte de Hansi Flick, entrenador culer que va renovar fa algunes setmanes. Trencar el silenci sempre té conseqüències i més quan tires pel camí radical: una estrella ataca Flick i demostra que té una gran decepció amb l'entrenador alemany.

Flick i Joan Laporta ja preparen el mercat de fitxatges, però ara saben que ho hauran de fer comptant amb una altra sortida d'última hora. Un jove talent del FC Barcelona ha esclatat contra la gestió de Flick, motiu pel qual Joan Laporta acceptarà qualsevol oferta que arribi. "Ha demostrat que no és del Barça", confessen fonts de la directiva culer, molt decebudes amb les declaracions públiques d'aquest jove talent del primer equip barcelonista.

D'altra banda, el Barça ja ha confirmat la sortida de Clement Lenglet, que perdonarà 32 milions d'euros bruts a canvi de sortir lliure a l'Atlético de Madrid de Simeone. A aquesta 'venda' cal afegir-hi la sortida de Pablo Torre, que fa alguns dies va trencar el seu silenci i que va aprofitar l'ocasió per confessar la seva gran decepció amb Hansi Flick. Al Barça estan tan decebuts que estan disposats a alliberar el jugador, que quedaria sense contracte i lliure per poder fitxar gratis per qualsevol altre gran club del continent.

Pablo Torre s'ha obert als micròfons del 'SPORT' i no ha dubtat ni un segon a l'hora de 'criticar' la gestió de Flick, el seu entrenador al Barça. Pablo Torre ha estat molt contundent a l'hora de declarar que "Flick ha estat una mica injust" amb ell, ja que el càntabre considera que "mereixia més minuts" tenint present el seu rendiment. La veritat és que Pablo Torre no ha desentonat mai, especialment en el tram en què va disputar més minuts, sobretot a la Copa del Rei contra la UD Barbastro.

Pablo Torre serà el pròxim a sortir del Barça després de Clement Lenglet. La idea del Barça passa per cedir-lo, tot i que el club culer no veuria malament deixar-lo lliure perquè pogués fitxar gratis per qualsevol altre equip. Evidentment, en cas que es donés aquesta segona opció, el Barça es guardaria una bona part del percentatge d'una futura venda del jugador de Santander, que té ofertes interessants.