Acaba contracte el 30 de juny i signa pel Barça: 'Ter Stegen i 5M, fitxatge tancat'

El Barça vol buscar-li una sortida a Ter Stegen aquesta mateixa setmana. Joan Laporta s'ha cansat del porter alemany, que no genera confiança i que serà rellevat per un Joan García que firmarà amb el Barça aquest pròxim dimecres. El Barça encara no ho ha revelat, però treballa per utilitzar Ter Stegen per tancar un altre gran fitxatge: Joan Laporta vol fitxar una estrella del United gràcies a l'alemany.

El mercat de fitxatges ja ha començat i, tot i que encara no s'ha obert de manera oficial, tots els grans clubs com Barça i Real Madrid ja treballen amb les seves plantilles. El Barça té diversos reptes per endavant, però el principal serà utilitzar Ter Stegen com a moneda de canvi: Flick no el vol i Laporta treballa per acabar el seu contracte ja. Ter Stegen no entra en els plans del FC Barcelona i el club culer vol utilitzar-lo per fitxar una estrella del Manchester United que acaba contracte aquest 30 de juny.

Ter Stegen ja s'ha posat en contacte amb el Barça per transmetre el seu enfadament i decepció, ja que sap que el club està treballant per buscar-li una sortida aquest mateix estiu. Ter Stegen té contracte i considera que ja està en plena forma després de superar la seva lesió de genoll, però Flick considera que la seva presència és nociva per al vestidor culer. "Quan va tornar ho va fer pressionant per ser titular per davant de Wojciech Szczęsny i això no va agradar gens", informen fonts del Barça consultades per 'e-Notícies'.

Acaba contracte el 30 de juny i firma amb el Barça: 'Ter Stegen i 5M, fitxatge tancat'

El Barça no disposa ni disposarà de gaire 'fair play', però Joan Laporta vol aprofitar la venda o sortida de Ter Stegen per fitxar una estrella que acaba contracte. La idea del Barça és clara: vol endur-se una estrella del United a canvi de Ter Stegen i 5 milions d'euros per compensar el club anglès. El Barça sap que el seu objectiu acaba contracte aquest 30 de juny, però vol assegurar el tret i, per tant, està disposat a avançar alguns diners com a prima de fitxatge.

El problema és que, per tancar l'operació, el Barça necessita l''OK' de Ter Stegen, que segueix obstinat a complir el seu contracte vigent. El Manchester United s'ha interessat per Ter Stegen i el Barça vol aprofitar-ho per desfer-se del porter alemany i per fitxar una estrella que acaba contracte al juny.

Ter Stegen diu adeu al Barça: ja té nou equip i tot gràcies al Manchester United

El Manchester United està molt interessat a fer-se amb els serveis del porter alemany del FC Barcelona, Ter Stegen. Ter Stegen no vol marxar del Barça, però, si el club culer pressiona i no li promet minuts, acabarà cedint, ja que vol acumular minuts per disputar el Mundial amb Alemanya. El Barça, per la seva banda, vol vendre Ter Stegen, perquè ja té firmat Joan García i perquè vol utilitzar el porter alemany com a moneda de canvi.

Si res no es torça, el Barça vol finiquitar el contracte de Ter Stegen abans del 30 de juny i vol enviar el porter alemany al Manchester United de la Premier League. L'objectiu del Barça és clar: vol fitxar un crack del United a canvi de Ter Stegen i 5 milions d'euros. Aquest és Marcus Rashford, que arribaria al Barça i el club culer enviaria Ter Stegen al United: l'operació està molt ben encaminada, tot i que falta l''OK' final de l'alemany.