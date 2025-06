Pablo Torre admet que no tornarà, la sorpresa ha estat enorme: 'No és el moment'

Pablo Torre ha confessat públicament estar decebut per com ha anat la temporada a nivell personal. Des de la concentració de la Selecció Sub-21 ha declarat que mereixia molts més minuts dels que finalment ha tingut. Considera que Hansi Flick no ha estat just amb ell i no ha dubtat a exposar-ho públicament.

Pablo Torre considera que quan ha tingut minuts ha ratllat a bon nivell demostrant a l'entrenador que pot confiar en ell. I les estadístiques li donen la raó: només ha participat en 14 partits, però ha estat capaç d'anotar 4 gols i repartir 3 assistències. Tanmateix, la gran competència al mig del camp no ha jugat a favor seu.

El seu protagonisme ha estat marginal i és un dels futbolistes menys utilitzats per Hansi Flick. Cada cop està més clar que el seu futur està lluny del Camp Nou i molt probablement marxarà aquest estiu. Això sí, Pablo Torre encara té contracte amb el Barça fins al juny de 2026, així que falta veure si sortirà traspassat o cedit.

Pablo Torre busca equip, però descarta un destí

Ofertes no li faltaran al talentós jugador del Barça: equips com Sevilla, Girona, Mallorca o València desitgen fer-se amb els seus serveis. Pablo Torre té moltes pretendents, però hi ha un lloc concret on ha descartat aterrar. Es tracta del Racing de Santander, equip on es va formar i va brillar amb les seves magnífiques actuacions.

Ni a Primera ni a Segona, Pablo Torre ho té clar

El Racing de Santander pot tornar a ser equip de Primera Divisió en cas de vèncer a les eliminatòries d'ascens i s'havia rumorejat el seu retorn. Tanmateix, Pablo Torre ha estat molt taxatiu en afirmar: "No és temps encara del Racing. Ja he dit en alguna entrevista que hi tornaré a jugar segur, però crec que no és temps ara".

El racinguisme segueix amb la seva il·lusió de tornar a jugar a Primera Divisió després de catorze temporades absent. En cas d'aconseguir-ho, el conjunt càntabre voldria tornar a tenir a les seves files futbolistes que en el seu dia van deixar el club. Sergio Canales seria un d'ells, Dani Raba o Pablo Torre també estarien al radar racinguista.

Tanmateix, Pablo Torre ha parlat molt clar des de la concentració de la Sub-21. No creu que sigui el moment de tornar, però desitja al seu exequip el millor. Vol que pugin perquè creu que és on ha d'estar el Racing i s'ho mereix.