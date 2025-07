Confirmat, farà un gran esforç per jugar al Madrid: Raúl Asencio, sentenciat

El Real Madrid continua pentinant el mercat de fitxatges a la recerca de jugadors que puguin elevar el nivell general de la plantilla. Aquest estiu ja han arribat talents com Dean Huijsen, Álvaro Carreras i Franco Mastantuono, però a les oficines del Bernabéu en volen més

Xabi Alonso i Florentino Pérez estan completament alineats en una idea: aprofitar cada oportunitat que la finestra de transferències ofereixi i l'última que ha sorgit és tan temptadora que al club blanc ja es preparen per moure fitxa

La defensa continua sent una prioritat: Raúl Asencio no és suficient

Tot i que tres dels quatre fitxatges d'aquest estiu són defenses, el Real Madrid continua tenint deures pendents en aquesta parcel·la Amb David Alaba i Éder Militao més fora que dins pels seus problemes físics, i Antonio Rüdiger entrant a la recta final de la seva carrera, Xabi Alonso necessita solucions immediates

En aquest context, Raúl Asencio ha donat la cara quan se l'ha necessitat El jugador del planter ha complert amb nota en les seves aparicions, però no té el nivell suficient per ser titular indiscutible en un Real Madrid que aspira a guanyar-ho tot Precisament per això, Florentino Pérez ha accelerat la recerca d'un nou central de garanties

William Saliba es deixa estimar, Raúl Asencio tremola

Davant d'aquesta situació, Xabi Alonso i Florentino Pérez han posat els ulls en William Saliba El central francès de l'Arsenal agrada molt al Bernabéu. El seu físic, sortida de pilota i capacitat d'anticipació encaixen a la perfecció amb el perfil que busca Xabi Alonso per asseure Raúl Asencio a la banqueta

A dia d'avui, no hi ha dubte:William Saliba és molt millor que Raúl Asencio La seva experiència a la Premier League i amb la selecció francesa el situen diversos esglaons per sobre, i al Real Madrid creuen que seria un reforç ideal

William Saliba vol vestir de blanc

El pla inicial del club era esperar fins al 2027, any en què William Saliba acaba contracte amb l'Arsenal. Tanmateix, els esdeveniments podrien precipitar-se. En les últimes hores, s'ha sabut que el mateix Saliba estaria disposat a fer un esforç econòmic per facilitar la seva arribada al Real Madrid

No està clar si l'operació es tancarà aquest estiu o si caldrà esperar al següent. Tot i així, el que sembla evident és que William Saliba acabarà vestint de blanc tard o d'hora. En aquest escenari, Raúl Asencio perdria el seu lloc i el francès es convertiria en el seu botxí directe a l'onze titular

Florentino i Xabi ho tenen clar: si hi ha opció, William Saliba ha de ser el següent fitxatge. Juntament amb Huijsen formarien una parella realment sòlida que permetria a l'equip lluitar per tots els títols possibles. A més, tal com hem informat, sembla que el defensa de l'Arsenal està disposat a pressionar per arribar com més aviat millor al Bernabéu