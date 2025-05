Alerta, el Barça activa el fitxatge alternatiu a Nico Williams, Flick ja ho assegura

Després de l'eliminació a la Champions League, el Barça ja posa la directa cap al pròxim mercat de fitxatges d'estiu i ho fa amb una missió molt clara. Hansi Flick sap que el seu Barça necessita fons d'armari i nous elements per a l'atac culer, motiu pel qual ja somia amb un fitxatge molt concret. Aquest no serà Nico Williams, però sí que serà una alternativa top que millora fins i tot el rendiment del futbolista de l'Athletic Club.

Hansi Flick ho té molt clar i ja ha decidit: vol que el Barça s'oblidi de Nico Williams i que Joan Laporta li porti l'extrem esquerre de moda. El Barça va caure a Europa contra l'Inter, però ho va fer amb orgull i se sent preparat per convèncer qualsevol gran estrella mundial. Dit i fet: Hansi Flick rep llum verda, aixeca el telèfon i comença a negociar per l'alternativa real a Nico Williams.

El Barça seguia somiant amb poder tancar el fitxatge de Nico Williams, però Hansi Flick té diverses opcions alternatives i una d'elles ja s'ha confirmat definitivament. I és que el Barça, que busca tornar a competir per tot amb Hansi Flick, ha tancat el fitxatge, per 50M d'euros, d'un crack més talentós que Nico Williams. Així ho asseguren fonts del Barça, que també reconeixen que aquest talent, que estava a un sol pas d'escapar-se, pot arribar a ser millor que el mateix Nico Williams.

Alerta, el Barça activa el fitxatge alternatiu a Nico Williams, Hansi Flick ho assegura

Nico Williams va ser un dels noms propis de l'Eurocopa 2024, però des del Barça asseguren que el seu fitxatge, tot i ser prioritari, ja està descartat. Tots els camins arribaven a un mateix destí: el Barça només té una opció i passa per pagar, de forma íntegra i en un termini, la clàusula de rescissió de l'extrem. Joan Laporta somiava amb Nico Williams, però ja ha tancat un altre fitxatge a mode d'alternativa: Hansi Flick l'ha convençut definitivament.

Joan Laporta estava enamorat de l'extrem esquerre de l'Athletic Club de Bilbao, però reconeix que el seu fitxatge serà complicat, especialment per les exigents condicions del conjunt basc, que no vol negociar.

Amb tot això, el Barça ha passat a la seva 'opció B', la qual arribarà avalada per un Hansi Flick que té enamorat el seguidor culer.

Hansi Flick s'acomiada de Nico Williams per fitxar a...

La conclusió després de perdre contra l'Inter és evident: a més de reforçar la defensa, cal buscar noves solucions en atac. Lamine Yamal ha estat el gran líder ofensiu del Barça a la Champions League, però no pot fer-ho tot sol. Hansi Flick ha demanat més recursos ofensius i Joan Laporta els hi ha donat: fitxatge confirmat, adeu Nico Williams.

Els favorits per fitxar pel Barça eren Nico Williams, Luis Díaz o Leao, però la llista de candidats no es queda aquí, sinó que abasta altres opcions molt interessants. I ara, l'últim que podria haver-se unit als extrems reclamats no és altre que Ademola Lookman, que té enamorat a Hansi Flick.

Sens dubte, Ademola Lookman forma part d'aquest selecte grup de futbolistes que atresoren l'etiqueta d'eterns infravalorats. El nigerià, però, es va presentar davant dels que no el coneixien amb un partidàs excel·lent davant el Reial Madrid a la Champions. El Barça vol que Ademola Lookman sigui el relleu de Nico Williams: el seu preu rondaria els 50M€.