Màxima felicitat per a Raphinha, per fi se'n va al Bayern de Munic: 'Era el seu gran...'

Raphinha, després de la seva memorable temporada, ha tornat a viure un estiu ple de tensió, nervis i incertesa a causa dels plans esportius del club. Fa només 12 mesos, l’astre brasiler va estar molt a prop de deixar el club pels rumors del fitxatge de Nico Williams. Finalment, l’extrem basc va desestimar el seu fitxatge pel Barça i tot va tornar a la normalitat.

L’extrem carioca va respondre de la millor manera possible: 34 gols en totes les competicions i 25 assistències. El ‘11’ culer va demostrar sobradament que l’equip no necessita més fitxatges en la seva demarcació, encara que la història s’ha tornat a repetir. Primer, Nico Williams i després, Luis Díaz, tots dos han provocat certa tensió a l’entorn de Raphinha.

L’arribada de qualsevol d’ells hauria deixat en una posició compromesa el davanter internacional brasiler. Tanmateix, i per a la seva tranquil·litat, Nico ha renovat per l’Athletic i Luis Díaz ha acabat fitxant pel Bayern de Munic. Sense possibles rivals que amenacin la seva titularitat a l’equip, Raphinha respira més alleujat.

Luis Díaz fitxa pel Bayern de Munic

El davanter colombià era el preferit de Deco per reforçar la parcel·la ofensiva del Barça, però el seu alt cost ha estat prohibitiu. La seva presència hauria amenaçat la titularitat de Raphinha, però finalment aquesta possibilitat no es donarà. Encara que han arribat Rashford i Rooney per ajudar els titulars Yamal i Raphinha, encara estan lluny d’amençar la seva titularitat.

Luis Díaz ha acabat fitxant per l’entitat bavaresa fins al 2029, els alemanys han abonat al Liverpool prop de 75 M. En comparació, Rashford ha arribat lliure i Rooney ha costat només 2 milions, així que les expectatives no poden ser les mateixes. Luis Díaz ha fitxat per ser titular i clau al Bayern, si no ho acaba sent, els rumors començaran.

Luis Díaz satisfet amb el seu fitxatge

El davanter internacional colombià de 28 anys s’ha mostrat molt satisfet amb el seu nou destí, considera el Bayern un dels millors del món. Díaz va fer el gran salt a Europa el 2019 fitxant pel Porto, amb qui va disputar 125 partits oficials marcant 41 gols. Al gener de 2022, va ser traspassat al conjunt anglès del Liverpool, on va brillar amb llum pròpia.

Luis Díaz ha jugat 148 partits oficials amb els ‘reds’ anotant 41 gols i repartint 23 assistències. En l’àmbit internacional, Díaz va debutar amb la selecció colombiana el 2018, sent una peça clau per al conjunt nacional. Amb Colòmbia ha disputat 64 partits anotant 19 gols i destacant especialment a la Copa Amèrica 2021, on es va proclamar màxim golejador.