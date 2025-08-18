El Madrid está a pocas horas de debutar en la Liga y, por consiguiente, Xabi Alonso ya ultima los últimos preparativos para verse las caras con Osasuna, rival siempre complicado. Xabi Alonso tiene bajas importantes como la de Jude Bellingham y también considera que la pretemporada ha sido demasiado corta, pero sabe que el Madrid está obligado a ganarlo todo. Es, precisamente por este motivo, que Xabi Alonso ha tomado una decisión drástica e inesperada con Brahim Díaz, jugador del Madrid e internacional con la Selección de Marruecos: preocupación en Madrid.

El mercado de fichajes sigue abierto y todo puede cambiar, pero parece evidente que Xabi Alonso ha sido muy claro con Florentino Pérez y que, por consiguiente, habrá pocos cambios. Xabi Alonso esperaba algún fichaje de última hora, pero Rodrygo sigue sin moverse del club blanco y, por lo tanto, hay poco margen salarial para inscribir nuevos fichajes. Dicho lo cual, Xabi Alonso ha tomado una decisión inesperada con Brahim Díaz: existe preocupación en el Madrid, Florentino Pérez ya lo ha expresado a su núcleo madridista más cercano.

El Madrid debutará en la Liga este próximo martes (21 horas) en el Santiago Bernabéu contra Osasuna, rival complicado que ha perdido jugadores de peso como Areso, ahora en Bilbao. A pesar de las bajas de Jude Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy, el Madrid parte como claro favorito: Xabi Alonso tiene un plan y en este juega un papel clave Brahim.

Máxima preocupación en el Madrid tras la decisión de Xabi Alonso con Brahim: 'Locura'

Con Rodrygo todavía estudiando una posible salida del equipo blanco, Xabi Alonso ha empezado a perfilar el que será su tridente titular en ataque. Todo el mundo esperaba que estuviera Jude Bellingham, pero el inglés está lesionado y su lugar parecía que lo podría ocupar Franco Mastantuono, pero finalmente no será así. Xabi Alonso todavía no ve preparado al centrocampista argentino, algo que preocupa mucho en Madrid.

Al parecer, Xabi Alonso ha tomado una decisión de última hora y esta pasa por poner a Brahim Díaz de titular. El malagueño, internacional con Marruecos, gusta mucho a Xabi Alonso y su pretemporada ha sido "muy buena", según fuentes del Real Madrid. El malagueño se convirtió en la apuesta de Xabi Alonso para acompañar a Vinicius y Mbappé en el último test de pretemporada del Real Madrid en Tirol (Austria).

La apuesta de Xabi Alonso por Brahim es total, pero esto genera algo de preocupación en Madrid, sobre todo ahora que se ha hecho una apuesta tan importante por Mastantuono. A pesar de esta sensación, Xabi Alonso tiene clara su apuesta y no le temblará el pulso: Brahim Díaz apunta a ser titular en el estreno liguero del Real Madrid.