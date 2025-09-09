Máxima felicidad en el Real Madrid: se confirma el notición de Eduardo Camavinga

El centrocampista del Real Madrid, el francés Eduardo Camavinga, ha pasado toda la pretemporada recuperándose de su última lesión de tobillo. El jugador blanco sufre un esguince que lo ha mantenido fuera de la competición durante el inicio liguero. Camavinga se perdió el partido inicial en el Bernabéu contra Osasuna, así como los posteriores contra Oviedo y Mallorca respectivamente.

Sin embargo, todo ha cambiado. Arriesgando, Eduardo Camavinga podría incluso estar presente en el próximo encuentro contra la Real Sociedad. El francés recibirá con total seguridad el alta médica, aunque todavía está por ver si Xabi Alonso le da minutos desde el primer día.

El entrenador del Real Madrid celebra la recuperación total de Eduardo Camavinga, pero considera que necesitará hacer una mini pretemporada. Debe alcanzar un estado de forma competitivo antes de saltar al terreno de juego para evitar nuevas lesiones. Así, lo más probable es que Camavinga vuelva a estar al 100% para el derbi ante el Atlético que se celebra a final de mes.

Eduardo Camavinga quiere pasar página

El centrocampista francés del Real Madrid ya ve la luz al final del túnel: está prácticamente recuperado de su esguince en el tobillo derecho. La lesión de agosto frenó en seco su intención de arrancar la temporada con un rol protagonista en el equipo. Eduardo Camavinga esperaba hacerse un sitio en la medular después de la marcha del croata Luka Modric.

Sin embargo, el curso pasado fue especialmente duro para Camavinga, que encadenó hasta 35 partidos ausente entre el Real Madrid y la Selección Francesa. El último percance físico sufrido supone la quinta lesión en menos de un año, un dato que preocupa especialmente en Chamartín. Pero ahora, una vez recuperado, Camavinga quiere dejar atrás el calvario con las lesiones y tratar de encontrar la regularidad que tanto necesita.

Fin del calvario

El Real Madrid confía en que la pausa internacional sirva para completar la recuperación de Eduardo Camavinga. Su vuelta será importante para el equipo aportando músculo, despliegue físico y equilibrio en la medular. Si rinde bien, puede llegar a ser titular.

El francés es un extraordinario jugador con un excelente toque y un despliegue físico impresionante. Su telón de Aquiles, hasta el momento, han sido sus continuos problemas físicos, que le han impedido tener la regularidad necesaria para ser un indiscutible en el once. Ahora, sin embargo, espera que con Xabi Alonso se inicie una nueva etapa en su carrera alejada de las lesiones y con mucho protagonismo.