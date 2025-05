Màxima felicitat: Laporta ja sap què fer amb Frenkie de Jong la pròxima temporada

Pocs van ser els que van poder vaticinar-ho fa un any. Ningú podia esperar que Frenkie de Jong pogués convertir-se en el futbolista que s'esperava que fos quan el FC Barcelona va invertir 86 milions d'euros per ell el 2019. Era un cas perdut. De fet, acumulava ja tres o quatre temporades sent el primer en la llista de transferibles, però ningú estava disposat a pagar el que el club català demanava.

Però les coses de la vida. Ara, de sobte, Frenkie de Jong ha donat un gir de 180 graus al seu rol i s'ha convertit en una peça fonamental en els esquemes de Hansi Flick. Va començar el curs sent un més en la plantilla, un jugador de rotació, però la lesió de Casadó el va propulsar a una titularitat en la qual ja s'ha incrustat.

Amb tot, torna a sorgir el debat de què fer amb ell al terme de la present temporada, i aquesta vegada no hi ha més comodins:o es queda o se'n va. El seu contracte finalitza el 2026, per la qual cosa l'equació és bastant simple, de primer grau: o renova o se'n va, no hi ha mitges tintes. Si el Barça no amplia el seu contracte aquest estiu, podrà marxar l'any que ve de forma totalment gratuïta. I després del dineral que va costar, sens dubte, no es planteja una operació recomanable.

Frenkie de Jong es revaloritza

En aquest sentit, Hansi Flick ho té clar: vol seguir comptant amb el neerlandès. I Laporta s'ha pujat a la mateixa onada que el míster, ja que està també molt satisfet amb el rendiment de Frenkie de Jong. Per això, les converses amb el seu agent, Ali Dursun, per tractar la renovació ja estan en marxa.

Això sí, hi ha un punt en la negociació que serà clau: el seu contracte. El Barça no pot permetre's seguir pagant-li el salari que li va prometre Bartomeu quan el va fitxar. Dit d'una altra manera, si Frenkie de Jong vol seguir, haurà d'acceptar una reducció salarial que no seria necessària en altres clubs interessats.

I és que precisament el seu bon fer en aquest segon tram del present curs l'ha tornat a ubicar en la llista de pretensions de diversos dels grans clubs europeus. Encara que Frenkie de Jong sempre ha tingut molt clar que vol triomfar al Barça; veurem si a qualsevol preu.

D'aquesta manera, en un estiu en què es treballarà especialment en les arribades d'un lateral i d'un extrem, també hi haurà espai per a les renovacions. I encara que econòmicament no poden satisfer a Frenkie de Jong, podrien oferir-li, segons el Sport, un contracte de llarga durada. Sigui com sigui, de moment tot s'encamina cap a una direcció, la que sembla que ambdues parts desitgen: De Jong segueixi sent jugador del Barça.