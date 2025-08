Gran notícia! L'última hora de Ronald Araújo ho canvia tot: 'Li ha dit a Deco...'

Ronald Araújo és considerat per molts com un dels millors centrals de l'elit futbolística. És cert que la seva última temporada no ha estat tan bona com s'esperava, però les condicions de l'uruguaià són inigualables. Parlem d'un defensa ràpid, capaç d'ajudar en la sortida de la pilota, potent físicament i amb una excel·lent col·locació.

Tot i això, Ronald Araújo sap que, ara mateix, tant Iñigo Martínez com Pau Cubarsí estan per davant d'ell. El central charrúa ha perdut la titularitat des de l'arribada de Hansi Flick a la banqueta. Amb Xavi, Araújo era indiscutible a la parcel·la defensiva, però ara tot ha canviat, i el seu futur també podria fer-ho després de la reunió que ha mantingut amb Deco.

Ronald Araújo fa molts mesos que viu al límit

Quan Flick va aterrar a la banqueta culer, Ronald Araújo estava de baixa per una lesió que havia patit a la Copa Amèrica. Aquesta lesió li va impedir fer la pretemporada i només es va poder incorporar al grup ben entrat el mes de desembre. Al gener, els rumors que el relacionaven amb la Juventus van anar en augment fins al punt que gairebé es fa oficial el seu traspàs.

Ara bé, després de la tempesta sempre arriba la calma, i després de decidir quedar-se, Ronald Araújo va acabar renovant amb el Barça fins al 2031. Això sí, es va establir una clàusula de 65 milions per als primers quinze dies de juliol, període de temps que ja ha transcorregut. Ara, la seva clàusula de rescissió ha passat a ser de 1.000 milions d'euros.

Aquesta xifra indica que Deco té a les seves mans el futur de Ronald Araújo, ja que no hi ha cap equip capaç de pagar tal quantitat. Si algú vol endur-se l'uruguaià, abans haurà de negociar amb el Barça, que es manté inflexible. Flick vol que Araújo es quedi, però la realitat és que el central ha posat condicions per seguir al club català.

Ronald Araújo l'hi ha dit a Deco: sentir-se important o fer les maletes

Tot i que el charrúa ha afirmat que el seu futur passa pel Camp Nou, Deco sap que hauran de complir amb les seves expectatives. Ronald Araújo no es quedarà si percep que no serà important per a Flick. I el més destacat és que el seu valor de mercat és de només 35 milions, així que si força la seva sortida, el club català no rebrà gaires diners.

Sembla evident que Ronald Araújo no vol tenir un rol secundari una temporada més i podria sol·licitar una sortida aquest mateix estiu si res canvia. Deco acceptaria negociar la seva marxa sempre que rebi una oferta adequada. Com diem, una cosa que sembla complicada, ja que la seva taxació ara mateix és de només 35 milions: el Barça espera obtenir, com a mínim, els 65 que marcava la seva clàusula fa dies.