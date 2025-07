Felicitat màxima al Barça, José Álvarez ho confirma: 'Hansi Flick ha donat l'OK'

El FC Barcelona, després d'una temporada exitosa sota la direcció de Hansi Flick, es troba en procés de reforçar la seva plantilla per afrontar encara millor els desafiaments de la pròxima campanya. Tot i els bons resultats obtinguts, el club busca millorar en àrees específiques per mantenir la seva competitivitat.

En l'atac, la prioritat és incorporar un extrem pur que pugui competir amb Lamine Yamal i Raphinha. Roony Bardghji ha estat fitxat per alternar entre el filial i el primer equip, però la seva joventut i manca d'experiència fan que no sigui la solució ideal. D'altra banda, en defensa, reforçar ambdós laterals sembla gairebé una obligació per assegurar solidesa a la rereguarda.

Hansi Flick i Deco treballen conjuntament per reforçar la plantilla

Conscient d'aquestes necessitats, Hansi Flick ha mantingut diverses reunions amb Deco per identificar les millors opcions al mercat de fitxatges. Tots dos han coincidit en la importància d'incorporar jugadors que aportin qualitat i experiència, capaços d'adaptar-se ràpidament a l'estil de joc del Barça.

Aquesta col·laboració estreta busca optimitzar els recursos disponibles i enfortir l'equip en les àrees clau. I sembla que ho han aconseguit, ja que Hansi Flick ha donat llum verda a una de les propostes de Deco. No és la seva opció preferida, però podria ser una gran solució a curt termini per a la pròxima temporada.

Marcus Rashford ja té l'OK de Hansi Flick

Segons ha confirmat José Álvarez a El Chiringuito, Hansi Flick ha donat el seu vistiplau per a l'arribada de Marcus Rashford. El davanter anglès, actualment propietat del Manchester United, no compta per a Rúben Amorim i ha estat autoritzat a buscar una sortida. Rashford ha expressat a les xarxes socials el seu desig d'unir-se al Barça i està disposat a reduir el seu salari per facilitar l'operació.

Hansi Flick ha demanat negociar una cessió amb opció de compra no obligatòria per a la pròxima temporada. Aquesta fórmula permetria al Barça avaluar el rendiment de Marcus Rashford abans de comprometre's a una compra definitiva. L'acord sembla que es produirà aviat, ja que ambdues parts estan motivades per tancar el tracte al més aviat possible.

Amb l'arribada de Marcus Rashford, el Barça reforçaria el seu atac amb un jugador d'experiència i qualitat. La seva incorporació, avalada per Hansi Flick, promet aportar dinamisme i molta versatilitat a l'equip català. Els aficionats del conjunt català esperen amb ànsia que es faci oficial l'acord per veure el seu debut al Camp Nou.