Confirmat, el botxí de Jules Koundé sona per al Barça: Flick el vol sí o sí

El Barça segueix a la recerca d'un extrem que pugui donar descans a Raphinha i Lamine Yamal en moments clau de la temporada. Roony Bardghji, que ja ha aterrat a la Ciutat Comtal, és una opció en desenvolupament a causa de la seva joventut i manca d'experiència. Això ha portat Flick a valorar l'arribada d'un jugador més experimentat per completar la plantilla

Des que va començar la recerca, diversos noms han sonat amb força: Nico Williams, Luis Díaz, Rashford i Rafael Leao. Tanmateix, sembla que cap d'aquests serà l'escollit: Nico Williams ha renovat amb l'Athletic Club, mentre que Luis Díaz és molt a prop de fitxar pel Bayern Munic. D'altra banda, Rafael Leao continuarà a l'AC Milan, i Rashford no convenç del tot els responsables esportius del Barça

L'home que va descol·locar Jules Koundé sona pel Barça, una altra vegada

Fa un parell de temporades, el Barça, aleshores dirigit per Xavi Hernàndez, es va desplaçar a terres andaluses amb l'esperança d'endur-se tres punts del camp del Granada. Tanmateix, el resultat final va ser de 2 a 2. Jules Koundé va patir en pròpia pell les habilitats d'un jove extrem que, sense pietat, el va desbordar en diverses ocasions i va marcar un doblet

Bryan Zaragoza, el diminut i hàbil extrem granadí, va deixar Jules Koundé completament descol·locat amb dues accions que van ser de les més comentades. Va marcar 2 gols en mitja hora i va ser un autèntic maldecap per a la defensa culer

La seva actuació va evidenciar la fragilitat de Jules Koundé davant jugadors ràpids, però sobretot elva posar al radar del FC Barcelona. Amb la seva agilitat i visió de joc, Bryan Zaragoza va demostrar que tenia el potencial per destacar en equips de més nivell

Flick veu en Bryan Zaragoza una oportunitat

Tot i que Bryan Zaragoza ara forma part del Bayern Munic, el seu futur a l'equip alemany no està garantit. Vincent Kompany, que no compta amb ell en els seus plans, ha deixat clar que hauria de buscar una sortida. Aquí és on el Barça podria intervenir, ja que amb la necessitat d'un suplent de qualitat per a les bandes, Bryan Zaragoza es presenta com una opció interessant

Flick ha començat a interessar-se pel jugador en les últimes hores. Tot i que el seu pas pel Bayern no ha estat el que s'esperava, Bryan Zaragoza té el talent necessari per triomfar en un club d'elit com el Barça. Amb la seva capacitat de desbordar rivals i la seva velocitat, podria ser el complement perfecte per a Raphinha i Lamine Yamal