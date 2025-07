Brahim Díaz, sentenciat: en pocs dies arriba el cinquè fitxatge del Reial Madrid

Brahim Díaz se les prometia molt felices quan el Reial Madrid va anunciar l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Bernabéu. L'extrem, conscient que amb Carlo Ancelotti no era imprescindible, sospirava per un canvi d'aires urgent. El seu somni sempre ha estat triomfar al Madrid i esperava que amb Xabi pogués tenir el protagonisme que no va aconseguir amb l'italià.

Tanmateix, res més lluny de la realitat. Tot i l'arribada de Xabi Alonso, Brahim Díaz ha estat dels menys utilitzats al Mundial de Clubs. El seu rendiment no ha estat suficient per guanyar-se un lloc a l'onze o, fins i tot, a la rotació, cosa que posa en dubte el seu futur.

Brahim Díaz, una participació mínima

Tot i estar en plena facultat de condicions, Brahim Díaz només ha jugat 103 minuts al Mundial de Clubs. Aquesta xifra són deu minuts més que Rodrygo, però mitja hora menys que Mbappé, que va estar de baixa durant gran part del torneig. Aquesta diferència en minuts de joc demostra que el paper de Brahim a l'equip continua sent secundari, tot i el seu potencial.

La situació del jove atacant espanyol és cada cop més dramàtica. Tot i la seva qualitat i el seu esforç, la seva posició al Reial Madrid no sembla millorar. Els minuts no arriben i la competència augmentarà encara més en les pròximes setmanes.

El fitxatge de Franco Mastantuono complica Brahim

La situació de Brahim Díaz es complica encara més amb la incorporació de Franco Mastantuono, el cinquè fitxatge del Reial Madrid. L'argentí aterrarà a Espanya el 14 d'agost, just el dia que fa 18 anys. Mastantuono, que pot jugar com a extrem dret o mitjapunta, competirà directament amb Brahim pel mateix lloc.

El fitxatge de Franco Mastantuono ha costat més de 60 milions d'euros, una quantitat significativa que "obligarà" Xabi Alonso a donar-li protagonisme. Això posa encara més pressió sobre Brahim Díaz, que es veu a la corda fluixa pel que fa a minuts de joc i oportunitat de demostrar la seva qualitat futbolística.

El futur de Brahim Díaz i Franco Mastantuono

Davant d'aquest panorama, Brahim Díaz s'enfronta a una decisió difícil sobre el seu futur. Amb l'arribada de Franco Mastantuono i la forta competència a la seva posició, el futur de l'extrem al Reial Madrid sembla incert. Una sortida podria ser el més sensat per a ell, buscant un lloc on pugui jugar amb regularitat i continuar desenvolupant el seu talent.

Una possible sortida a temps podria ser vista com una victòria per a Brahim Díaz, que tindria l'oportunitat de rellançar la seva carrera en un altre club. Altrament, la seva presència al Bernabéu podria continuar sent cada cop més marginal. Franco Mastantuono arribarà per ser titular.