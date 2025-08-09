Máxima felicidad! El Barça activa la ' palanca Lamine Yamal': lluvia de millones

Lamine Yamal se ha convertido en el activo más valioso del Barça, dentro del campo es la gran estrella y fuera del mismo mantiene su status por su abierta personalidad. Con solo 18 años, se ha convertido en el mejor jugador del mundo, siendo el principal candidato a ganar el Balón de Oro. Algunos de los clubes más potentes del continente, como el PSG, ofreció la astronómica cifra de 250 millones por su traspaso el pasado verano.

Lamine no está en venta, la respuesta del Barça des del primer momento, Lamine es la pieza clave sobre la cual se sustenta el proyecto. Lamine Yamal cada vez tiene más peso en el apartado económico, el Barça está encantado con la 'palanca Lamine Yamal'. El joven de La Masía se ha convertido en la gran estrella del equipo y los resultados económicos comienzan a ser tangibles.

El último ejemplo lo tenemos en la gira asiática donde Lamine fue el más aclamado con mucha diferencia lo que habrá generado ingresos extra para el club en concepto de merchandasing. En este contexto, cabe subrayar los números logrados por Lamine el día que se puso a la venta la nueva camiseta con el dorsal '10'. Según datos contrastados, solo el primer día, Lamine Yamal llegó a vender 70.000 mil unidades.

Absoluta Laminemanía: record de ventas de su camiseta

Tras la oficialización de la entrega del dorsal '10' a Lamine Yamal, los seguidores del equipo culé se han volcado en masa a comprar la nueva camiseta. Aunque se han vendido más de 70.000 camisetas con su nombre y dorsal, no se ha roto stock. El Barça se abasteció de un stock muy amplio para evitar precisamente el sold out y seguir abasteciendo el mercado.

El fenómeno de la venta de la camiseta del delantero canterano no ha sido solo un fenómeno en España sino también a nivel internacional. Tal ha sido el éxito de ventas, que la marca Nike ha repartido unos 30 palets en 170 países diferentes. Destacar que cada uno de estos palets transporta alrededor de 2300 camisetas.

Lamine Yamal impulsa los ingresos de BLM

Las ventas de la camiseta de la estrella blaugrana van viento en pompa y podrían ser el detonante para alcanzar un nuevo record por Barça Licesing & Merchandising. La facturación solo en camisetas de Lamine, podría rondar los 10 millones Euros en el primer día de repartos. El Barça, tiene actualmente, tres formatos oficiales de camiseta, la básica tiene un precio de 114,99 Euros.

La versión premium, la que visten los jugadores de la primera plantilla se dispara a los 184,99 euros. El cáculo de la media de los tres formatos alcanza los 145 euros, cifra que se ha tenido en cuenta para calcular los ingresos del primer día. Lógicamente, los números se irán incrementando en los próximos días, Joan Laporta se frota las manos viendo tal evidencia.