Màxima emoció, Lamine Yamal ho fa oficial: el tercer fitxatge del Barça ja és aquí

Lamine Yamal no és només un futbolista prometedor, és el símbol d'esperança del FC Barcelona. Amb només 18 anys acabats de fer ja s'ha guanyat un lloc al cor de l'afició culer. El seu talent sobre la gespa està fora de tot dubte: representa el futur del club

En l'àmbit esportiu, la seva desimboltura recorda al mateix Leo Messi en els seus primers anys. Però, a més, a nivell mediàtic, la venda de samarretes amb el dorsal '10' a l'esquena ha confirmat el seu impacte. La imatge de Lamine Yamal ja és global i la seva influència comença a notar-se també fora del camp

L'opinió de Lamine Yamal compta

Per això, la seva opinió respecte a la planificació del Barça no és menor. Des de la direcció esportiva, encapçalada per Deco, ja s'han produït converses informals amb el jugador. Es vol saber quins noms veu amb bons ulls per reforçar l'equip

En aquest context, Lamine Yamal ja va donar el seu vistiplau a l'arribada de Nico Williams. És el seu gran amic i hauria estat un fitxatge ideal per a la banda esquerra. Tanmateix, l'acord va acabar trencant-se després de la seva renovació amb l'Athletic

Ara, tot ha canviat. El Barça ha tancat un nou fitxatge il·lusionant i, una vegada més, ha comptat amb la benedicció de la seva jove estrella. El mateix Lamine Yamal ho ha confirmat públicament amb un gest tan subtil com revelador

Lamine Yamal dona la benvinguda a Marcus Rashford

Marcus Rashford ha publicat una foto pujat a un avió rumb a Barcelona. En qüestió de minuts, Lamine Yamal va respondre amb un emoticona de cor. Un detall que ha desfermat l'eufòria entre els seguidors del club català

Aquest gest no ha passat desapercebut per a ningú. És el senyal definitiu que Marcus Rashford es convertirà en el tercer reforç culer de l'estiu. Després de les arribades de Joan García i Roony Bardghji, l'anglès serà la nova peça del projecte de Flick

L'acord és molt beneficiós per al Barça. Marcus Rashford aterra en qualitat de cedit amb una opció de compra fixada en 30 milions d'euros. A més, el club només assumirà el 70% del seu salari durant aquesta primera temporada

El 30% restant quedarà condicionat al seu rendiment. Si el Barça decideix exercir l'opció de compra, no haurà d'abonar aquesta part pendent. En canvi, si Marcus Rashford torna al Manchester United, l'entitat blaugrana sí que haurà d'afrontar aquest pagament

Lamine Yamal ha demostrat tenir criteri i compromís amb el club. Amb el seu suport, Marcus Rashford arriba per reforçar la davantera amb talent, velocitat i experiència. El Barça somriu: el tercer fitxatge ja és aquí i la il·lusió creix al Camp Nou