Sorpresa amb Brahim Díaz, ningú s'ho esperava: Fabrizio Romano confirma la gran notícia

El Real Madrid travessa un moment de transformació tant a la banqueta com a la plantilla. Xabi Alonso ha assumit el càrrec d'entrenador després de la sortida d'Ancelotti, iniciant així una nova etapa al club blanc. Al seu costat, ja han aterrat reforços com Huijsen i Carreras per reforçar diverses posicions clau.

La veritat és que Xabi Alonso ha arribat al Bernabéu amb la idea clara de lluitar per tots els títols des de la seva primera temporada. Per aconseguir-ho, necessita dissenyar una plantilla equilibrada i adaptada al seu estil de joc. Per això, a més de les incorporacions, també s'estan valorant diverses sortides en aquest mercat d'estiu.

Brahim Díaz, protagonista

Un dels noms que ha generat més rumors és el de Rodrygo, la continuïtat del qual està a l'aire. Tanmateix, un altre jugador que sembla tenir peu i mig fora del vestidor blanc és Brahim Díaz. L'extrem marroquí gairebé no ha comptat amb minuts al Mundial de Clubs tot i les absències de Mbappé, Endrick i el mateix Rodrygo.

Aquesta manca de protagonisme ha estat interpretada com una senyal clara que no entra en els plans de Xabi Alonso. A causa de l'enorme competència i a l'arribada de Mastantuono a l'agost, molts donaven per feta la sortida de Brahim Díaz. Tanmateix, en les últimes hores ha esclatat una autèntica sorpresa.

Fabrizio Romano confirma el de Brahim Díaz

Fabrizio Romano, una de les veus més fiables del mercat de fitxatges, ha revelat una notícia que ningú esperava. Aprofitant la imminent renovació de Thibaut Courtois, el periodista ha confirmat que Brahim Díaz també ampliarà el seu contracte amb el club. "Després de Courtois, Brahim també signarà un nou contracte amb el Real Madrid: ambdós acords estan tancats i llestos per ser segellats formalment", ha escrit Fabrizio a les seves xarxes socials.

D'aquesta manera, i contra tot pronòstic, Brahim Díaz continuarà vestint de blanc durant diverses temporades més. Sembla que la directiva sí que confia en les seves qualitats tot i el seu poc protagonisme al Mundial de Clubs. La renovació és una mostra clara que el seu paper pot ser més important del que molts imaginaven.

La publicació ha generat sorpresa entre els aficionats, que ja el veien fora del Real Madrid. Tanmateix, tot apunta que Xabi Alonso valora la seva versatilitat i la seva capacitat per desequilibrar en zones ofensives. La continuïtat de Brahim es considera estratègica dins del nou projecte.

Encara no hi ha data oficial per a la signatura, però tot indica que s'anunciarà en els pròxims dies. Serà un contracte a llarg termini, cosa que reforça l'aposta del club pel talent de l'internacional marroquí. Brahim Díaz tindrà així l'oportunitat de demostrar que pot ser un jugador clau en aquesta nova etapa que acaba de començar