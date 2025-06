Anuncien més competència per a Marc Bernal: se'n va de la Premier per jugar al Barça

Un dels grans reforços del Barça per a la propera temporada serà la presència de Marc Bernal. El jugador format a la casa, a qui molts comparen amb Sergio Busquets, va caure lesionat el passat setembre i s'ha passat tota la temporada a la infermeria

Tanmateix, la confiança de Hansi Flick en el seu potencial és màxima. El tècnic alemany va quedar encantat amb el rendiment de Marc Bernal en els pocs partits que va poder jugar i espera amb ànsia el seu retorn. Si no falla res, Bernal estarà disponible per al retorn de l'equip a la feina el proper dia 13 de juliol.

Nou competidor per a Marc Bernal?

En les últimes hores, s'ha confirmat un moviment inesperat al mercat de fitxatges que podria canviar els plans del club català. En concret, sembla que Thomas Partey, migcampista de l'Arsenal, no renovarà el seu contracte i es convertirà en agent lliure en pocs dies. Una notícia que ha impactat de ple en els plans del Barça i en Marc Bernal, que podria tenir més competència l'any vinent.

Tot i que encara no està clar si Thomas Partey s'unirà a les files del Barça, la seva possible arribada al Camp Nou afegiria una capa de competència a la posició de pivot. A més de Marc Bernal, Hansi Flick també compta amb Casadó i Frenkie de Jong per a aquesta zona del camp. La incorporació de Partey, un jugador experimentat i de gran qualitat, podria fer que la competència per una plaça de titular sigui encara més ferotge.

La recuperació de Marc Bernal: una aposta pel futur

Mentre es resol el futur de Thomas Partey, Marc Bernal segueix centrat en la seva recuperació. Vol arribar al 100% a l'inici de la pretemporada per guanyar-se un lloc a l'equip titular. El seu perfil, únic a la plantilla culer, pot donar moltes alegries a l'afició del FC Barcelona, però necessita tenir minuts

Per tant, encara que quedi lliure, sembla complicat que el futur de Thomas Partey estigui lligat al Barça. Amb Marc Bernal, Frenkie de Jong i Casadó per a una posició n'hi ha més que suficient. A més, el segell de La Masia val molt més que qualsevol fitxatge

Sense dubte, el retorn de Marc Bernal després d'una llarga lesió és una gran notícia. Serà interessant veure com es desenvolupen els esdeveniments en les properes setmanes i si Bernal aconsegueix consolidar-se com una peça clau a l'esquema culer