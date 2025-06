Reunió confirmada, Messi ja coneix l’oferta: el seu possible destí impacta el Barça

El nom de Messi sempre anirà lligat al FC Barcelona. L'astre argentí va escriure les pàgines més glorioses de la història del club català. El seu futbol va marcar una era i va deixar una empremta inesborrable al Camp Nou.

L'afició no oblida el seu llegat. Molts encara somien amb el seu retorn per a un últim ball. Un tancament digne per a la història d'amor de Messi i el Barça, qui ho va donar tot vestit amb la samarreta culer.

Una sortida traumàtica que encara fa mal

A l'estiu de 2021, Lionel Messi estava llest per renovar. El seu entorn i el club ho tenien tot preparat. Tanmateix, la pressió del Fair Play Financer ho va espatllar tot a l'últim moment.

Joan Laporta va haver de prendre una de les decisions més doloroses del seu mandat. Va forçar la sortida de Messi per motius econòmics. Una marxa inesperada que encara es lamenta a Barcelona.

Estats Units, el seu refugi actual

Després de dues temporades al PSG, Leo va optar per una vida més tranquil·la. Va escollir l'Inter Miami com a destí i hi va trobar un espai per gaudir del futbol sense tanta pressió.

A la MLS s'ha mostrat feliç. Juga amb llibertat, viu amb comoditat i projecta la seva carrera cap al Mundial de 2026. La cita se celebrarà als Estats Units, Canadà i Mèxic, i Messi vol arribar-hi en forma.

El futur de Messi fa un gir de 180° després d'una reunió inesperada

Tot i que està còmode a Miami, en les últimes hores ha aparegut una notícia que podria canviar el futur de Messi. Segons diverses informacions, el seu pare, Jorge Messi es reunirà amb representants de l'Al Hilal. La trobada tindria lloc als Estats Units en els pròxims dies.

El club saudita no llença la tovallola. Després d'intentar-ho en altres ocasions, torna a la càrrega amb una oferta econòmica molt potent. La seva idea és reunir Messi amb altres estrelles i convertir-lo en el nou ídol d'Aràbia Saudita.

Oportunitat per al Barça?

Tot i que el traspàs a l'Aràbia sembla difícil, la reunió obre una altra possibilitat. Si Messi està disposat a sortir de l'Inter Miami, el FC Barcelona ha d'actuar. Si hi ha una mínima opció, el club català té l'obligació d'intentar-ho.

Messi no ha parlat d'un retorn, però mai no ha tancat la porta. Al vestidor, molts jugadors el rebrien amb els braços oberts. I a la graderia, la il·lusió renaixeria amb força.

El Barça no pot competir en l'econòmic, però sí en l'emocional. Si Leo decideix deixar Miami, el club culer vol estar-hi present. Perquè si existeix una última oportunitat, ha de ser al lloc on tot va començar.