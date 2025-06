Laporta, penedit, posa una condició al tema de Pablo Torre i el Mallorca: 'Només...'

La temporada per al jove migcampista del Barça, Pablo Torre, no ha estat gens fàcil: el càntabre només ha pogut disputar 420 minuts en totes les competicions. Amb 22 anys i una qualitat innegable, Flick li ha donat molt pocs minuts tot i que ha estat capaç de marcar 4 gols i donar 3 assistències. La manca de confiança i oportunitats ha portat Pablo a considerar la seva sortida del club aquest estiu.

Durant mesos s'havia especulat amb diversos destins com el Girona o el València, que acollirien el càntabre amb els braços oberts. Tanmateix, en les últimes hores sona amb força la possibilitat del Mallorca. L'equip balear està buscant un mitjapunta de qualitat que pugui fer oblidar Robert Navarro, que ha marxat a l'Athletic.

El passat mes de gener es van produir els primers contactes entre el jugador i el quadre balear, però ara sembla que l'acord estaria proper. La direcció esportiva del Barça considera positiva la sortida de Pablo Torre perquè pugui tenir minuts de qualitat. Això sí, Laporta ha posat una condició per donar llum verda al seu traspàs.

El Mallorca negocia amb Laporta per Pablo Torre

La intenció de Laporta és que Pablo Torre arribi a l'equip insular cedit o traspassat, però sí o sí amb una opció de recompra. El president té la intenció de mantenir el control sobre Pablo Torre tenint en compte que veuen el futbolista com una de les millors promeses de la plantilla. L'acord s'estaria negociant, i en els pròxims dies, el Mallorca podria oficialitzar l'arribada del mitjapunta.

Pablo Torre podria tenir un paper important a la plantilla d'Arrasate, que ha patit de darrer pas durant la passada campanya. El tècnic balear veu en Pablo el talent necessari per ajudar la parcel·la ofensiva de l'equip. Per al Barça, la seva sortida és molt positiva, esperen que el jugador pugui acumular minuts i acabi explotant, oportunitats que no li poden oferir al Camp Nou.

L'acord és a prop

El gran interès del quadre balear per Pablo Torre és un fet i tot apunta que s'oficialitzarà en els pròxims dies. Es parla d'un traspàs de 5 milions, però Laporta es guarda l'opció que torni per 15. D'aquesta manera, el quadre català no perdria del tot el control sobre un futbolista amb molt potencial.

Tot i que el Mallorca està ben posicionat per fer-se amb el jugador, Pablo Torre també està despertant molt d'interès en altres equips. Tant equips de la Lliga com altres clubs internacionals sospiren pel jugador càntabre. A falta de pocs dies perquè comenci la pretemporada de la majoria d'equips, s'espera que el seu futur quedi resolt aviat.