Oficial, el Barça tanca la porta, no tornarà: se'n va a l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

El FC Barcelona pot celebrar el gran mercat de fitxatges que està fent. El club català ha aconseguit tancar incorporacions clau en temps rècord. Les arribades de Joan García, Roony Bardghji i Marcus Rashford han elevat el nivell de la plantilla.

Ara, el Barça no només compta amb un porter jove i de garanties. També pot presumir de tenir una plantilla profunda, amb solucions per a tots els sectors del camp. Especialment en atac, on Bardghji i Rashford prometen marcar diferències.

El Barça abaixa la persiana: no hi haurà més fitxatges

Amb aquests fitxatges, tot indica que el capítol d’entrades està tancat. No s’esperen més incorporacions i, precisament per aquesta raó, un vell conegut del club català s’ha quedat sense lloc en el nou projecte. Parlem de Joao Félix, que va jugar fa dues temporades com a cedit al Barça i que somiava amb tornar-hi.

El seu desig era clar, però la direcció esportiva mai va contemplar aquesta opció. L’etapa de Joao Félix al Camp Nou ja és història tot i que Flick havia sol·licitat l’arribada d’un nou extrem. I és que, encara que Joao encaixava futbolísticament, el seu rendiment irregular i la seva situació contractual feien inviable l’operació.

Joao Félix se’n va amb Cristiano Ronaldo

Després de ser rebutjat pel Barça, i davant la manca de propostes fermes a Europa, Joao Félix ha pres una decisió dràstica: buscar nous horitzons. En aquest sentit, ho ha fet amb un destí inesperat: l’Aràbia Saudita.

Joao Félix acaba de signar amb l’Al-Nassr. El conjunt saudita, on juga Cristiano Ronaldo, ha tancat la seva incorporació en les últimes hores. Després d’una última etapa decebedora a l’AC Milan, el portuguès ha optat per canviar completament de rumb.

La presència de Cristiano Ronaldo ha estat clau. El capità de Portugal ha influït directament en l’operació i ha convençut Joao Félix de sumar-se a l’ambiciós projecte de l’Al-Nassr, on també juguen altres figures del futbol mundial.

Per al Barça, l’assumpte ja està tancat i no es contempla una tornada en el futur. D’aquesta manera, Joao Félix deixa enrere la seva etapa com a culer i s’endinsa en una lliga que, tot i ser menys exigent, li ofereix minuts, protagonisme i un contracte milionari.

Veurem si aconsegueix rellançar la seva carrera, però al Camp Nou està clar que el focus ja està posat en altres noms. Per ara, el mercat es tanca amb nota i Joao Félix, simplement, ja no entra en els plans. Ara toca veure si aconsegueix reviure la seva carrera a l’Al-Nassr.