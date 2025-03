Castigat, el nou Sergio Busquets s'allunya del Barça: 'Joan Laporta dona l'ordre'

La marxa de Sergio Busquets el 2023 va deixar un buit significatiu al centre del camp del Barça. Durant anys, Busquets va ser l'àncora del mig del camp blaugrana, destacant per la seva visió tàctica i capacitat per distribuir el joc. La seva absència va plantejar un desafiament: trobar el seu successor natural.

Joan Laporta intenta reemplaçar Sergio Busquets

Després de la sortida de Busquets, el Barça va explorar diverses opcions per cobrir la seva posició. Oriol Romeu, format a La Masia, va tornar al club el 2023 amb l'esperança d'omplir aquest buit. No obstant això, el seu rendiment no va complir amb les expectatives, cosa que va portar a la seva cessió al Girona la temporada 2024-25.

Altres migcampistes, com Miralem Pjanic i Arthur Melo, també van ser considerats per al rol de pivot defensiu. No obstant això, cap va aconseguir consolidar-se en aquesta posició crítica del camp. El nivell que va mostrar Sergio Busquets és molt difícil d'igualar.

La recerca interna: La Masia com a font de talent

Conscient de la necessitat de trobar un reemplaçament adequat, el president Joan Laporta va centrar la seva atenció en La Masia. La pedrera del Barça ha estat històricament una font inesgotable de talent, i en ella va emergir Pau Prim, un migcampista defensiu que molts consideren el successor natural de Sergio Busquets.

Pau Prim, nascut el 2006 a la Ciutat Comtal, es va unir a La Masia el 2012. La seva evolució va ser notable, arribant a debutar amb el Barça Atlètic l'agost del 2023. El seu estil de joc, caracteritzat per una excel·lent capacitat de passada i lectura tàctica, li va valer comparacions amb Busquets.

La cruïlla contractual de Pau Prim

Malgrat el seu potencial, la situació contractual de Pau Prim s'ha convertit en un problema. El seu contracte amb el Barça finalitza el 30 de juny del 2025, i les negociacions per a la seva renovació s'han estancat. Davant la manca d'acord, Joan Laporta ha decidit apartar-lo de les convocatòries del filial, mesura que ha generat debat intern.

Aquesta decisió ha portat que Pau Prim acumuli set encontres consecutius sense ser convocat. Joan Laporta prioritza altres futbolistes que han mostrat disposició a renovar, deixant al marge una de les seves majors promeses.

El futur incert de la joia de La Masia

La manca d'oportunitats i la situació contractual han portat Pau Prim a considerar ofertes internacionals. S'ha informat d'interessos des de Qatar i Aràbia, cosa que podria allunyar el jove talent del Camp Nou.

La postura del club, influenciada per Joan Laporta, és ferma: si no hi ha renovació, Pau Prim no jugarà fins al final de la temporada. Aquesta mesura busca pressionar el jugador perquè estengui el seu vincle, però també podria accelerar la seva sortida.