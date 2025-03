Hansi Flick posa excuses, però Gavi troba equip: se'n va amb el rival nº1 del Barça

En el partit disputat ahir entre FC Barcelona i Real Sociedad, la gran sorpresa va ser l'absència de Gavi com a titular. El '6', que tenia molts números per sortir d'inici, no només va ser suplent, sinó que va estar a la banqueta durant els 90 minuts: va tornar a quedar-se sense jugar. Aquesta decisió de Flick va resultar inesperada, ja que l'afició culer comptava amb la seva presència després de diverses jornades en què havia tingut molt poca participació.

Precisament per això, i després del rebombori generat, en finalitzar el partit que va culminar amb una contundent victòria del Barça per 4-0, Hansi Flick va ser qüestionat sobre l'absència de Gavi. El tècnic alemany va explicar que el jugador havia presentat febre el dia anterior i, per precaució, van decidir no alinear-lo. "Ens vam plantejar començar amb Gavi, però ahir tenia febre i no es trobava massa bé", va voler explicar.

Tanmateix, la veritat és que la situació de Gavi genera desconcert al Barça. Si tenia febre, pocs entenen que sortís a escalfar, així que hi ha qui assegura que la seva suplència respon a un càstig de Flick. Sigui com sigui, la realitat és que el '6' cada cop juga menys i podria valorar una sortida si tot segueix igual un cop finalitzi la present temporada.

El descens en el protagonisme de Gavi

Més enllà de les explicacions mèdiques, és evident que el protagonisme de Gavi al Barça ha disminuït notablement en les últimes setmanes. El migcampista ha acumulat tres partits consecutius sense ser titular i, en els dos més recents, ni tan sols ha ingressat des de la banqueta. Aquesta situació contrasta amb el seu rol habitual al vestidor, on solia ser una peça clau en l'esquema tàctic.

La competència al centre del camp és ferotge. Jugadors com Dani Olmo han aprofitat les oportunitats brindades per Hansi Flick per destacar i consolidar-se com a titular. Aquesta dinàmica ha generat especulacions sobre el futur de Gavi al club, especialment després de l'oferta rebuda del PSG.

L'interès del PSG en Gavi és real

Davant aquest escenari, el PSG, dirigit per l'exentrenador del Barça, Luis Enrique, ha mostrat un interès decidit en incorporar Gavi a les seves files. Segons informes recents, el club parisenc estaria preparant una oferta de 80 milions d'euros per fer-se amb els serveis del jove talent espanyol.

El PSG, conegut per la seva capacitat econòmica, veu en Gavi una oportunitat per reforçar el seu migcamp amb un jugador de qualitat i futur. A més, la seva possible disminució de protagonisme al Barça podria facilitar les negociacions, encara que el club català ha estat històricament reticent a desprendre's dels seus canterans més prometedors. Veurem què succeeix, però és evident que el '6' necessita recuperar les sensacions i la confiança com més aviat millor.