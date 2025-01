Millor que Alexander-Arnold: fitxatge top per al Real Madrid, Florentino s'ho pensa

El Real Madrid travessa un moment de reflexió després d'una sèrie de partits davant rivals de gran nivell en els quals l'equip ha mostrat falta de recursos. Aquest panorama ha encès les alarmes a Chamartín, on la directiva ja avalua prendre mesures urgents per revertir la situació. Carlo Ancelotti té la tasca de tornar el club al bon camí, però des del Bernabéu també treballen en com garantir el futur.

En aquest sentit, les converses entre Florentino Pérez i Carlo Ancelotti sobre possibles moviments en el mercat d'hivern continuen. Un dels focus principals és reforçar el lateral dret, una posició que no ha trobat estabilitat en l'esquema de Carlo Ancelotti. Amb la signatura d'Alexander-Arnold retardada, el Real Madrid estudia altres possibilitats.

Alexander-Arnold es complica

El fitxatge d'Alexander-Arnold pel Real Madrid haurà d'esperar. Segons les últimes informacions, el Liverpool no té la més mínima intenció de deixar sortir el carriler anglès en aquest mercat de gener. Prefereixen apurar la seva possible renovació fins a l'últim moment, així que Florentino Pérez ha hagut de centrar-se en altres opcions.

En aquest sentit, han aparegut noms tan diversos com el possible retorn d'Achraf Hakimi al Bernabéu o l'arribada de Jeremie Frimpong, del Leverkusen. No obstant això, després de parlar amb Juni Calafat, Florentino Pérez s'ha fixat en un tercer candidat. Juga a Itàlia i té molt bons informes sobre ell.

Benjamin Pavard, una opció de garanties

Benjamin Pavard, el lateral francès de l'Inter de Milà, és un perfil que agrada molt a Juni Calafat, el cap de scouting del Real Madrid.

Benjamin Pavard, campió del món amb França el 2018, aportaria experiència, solidesa defensiva i capacitat per incorporar-se a l'atac. Aquestes qualitats el converteixen en una alternativa d'alt nivell per reforçar la defensa blanca. Des de la seva arribada a l'Inter, Pavard ha demostrat ser un jugador clau, adaptant-se ràpidament a l'estil de la Serie A.

La seva polivalència també és un punt a favor, ja que podria jugar com a central si la situació ho requerís. Aquestes característiques el converteixen en un candidat ideal per cobrir les necessitats del Real Madrid en el lateral dret. Benjamin Pavard s'ha colat a la llista de Florentino Pérez i tot pot passar.

Un moviment estratègic

L'interès del Real Madrid per Pavard reflecteix la necessitat de trobar solucions immediates per competir en totes les competicions.

Encara que Alexander-Arnold continua sent un objectiu a llarg termini, el retard en la seva signatura ha obligat la directiva a buscar alternatives en el mercat. Pavard, amb la seva experiència i rendiment contrastat, encaixa perfectament en els plans de Florentino Pérez i Carlo Ancelotti.

L'operació no serà senzilla, ja que l'Inter de Milà considera Pavard una peça fonamental en el seu projecte. No obstant això, el Real Madrid confia que una oferta adequada podria convèncer el club italià de deixar sortir el jugador en aquest mercat.

Tot i així, Florentino Pérez tampoc voldria tirar més del necessari de cartera per un jugador que ja ostenta els 28 anys i que té un valor de mercat elevat.

Florentino Pérez, a la recerca de respostes

Amb l'equip lluny de la seva millor versió, Florentino Pérez busca moviments que puguin tornar la competitivitat al Real Madrid.

La incorporació de Benjamin Pavard seria un pas important per enfortir la defensa i oferir més variants tàctiques a Ancelotti. Les pròximes setmanes seran clau per definir si el francès es converteix en el nou reforç blanc.