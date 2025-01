Parella d'or amb Pau Cubarsí: Hansi Flick dona llum verda al seu fitxatge

Pau Cubarsí s'ha convertit en el líder de la defensa culé malgrat els retorns de Ronald Araújo i Christensen. El central català va debutar oficialment amb el Barça fa un any en un partit de Copa del Rei contra Unionistas i ara és indiscutible.

Com a mostra de la seva rellevància, amb només 17 anys, Pau Cubarsí ja ha disputat 50 partits oficials amb el Barça. D'aquests 50 partits, 38 són de Lliga, 9 de Champions i 3 de Copa. És el central del Barça amb més habilitat per treure la pilota des del darrere i superar línies, factor clau en l'esquema de Hansi Flick.

Una característica que es veu reflectida al camp, sent titularíssim en tots els partits de Champions, i a la Lliga, només ha rotat en dos en l'actual temporada. Curiosament, en un d'ells, arribava la sorprenent i dolorosa derrota contra el Leganés, que encara no havia guanyat fora de casa. Això sí, malgrat que Pau Cubarsí és el número u, Flick haurà de començar a rotar si no vol ensurts a nivell de lesions.

Pau Cubarsí busca parella de ball

Hansi Flick ho té clar: l'alemany prioritza Pau Cubarsí, mentre que la batalla per ser el seu acompanyant sembla estar entre Araújo i Íñigo. No obstant això, l'actual lesió del basc deixa al bo de Ronald com l'única opció.

Molt s'ha parlat del futur del central charrúa, que encara no ha renovat pel Barça i finalitza el seu contracte al juny de 2026. Els últims rumors apunten que pròximament podria seure a negociar amb Deco el seu nou contracte, però mai se sap. Ronald Araújo continua generant dubtes.

És per això que Hansi Flick vol cobrir-se les espatlles i ja ha tancat el fitxatge d'un nou central. S'incorporarà al Barça a l'estiu com a agent lliure. I, previsiblement, arribarà per ser titular juntament amb Pau Cubarsí.

L'aposta de Flick per al 2025: Jonathan Tah

El primer fitxatge del Barça ja estaria tancat: Jonathan Tah, capità del Bayer Leverkusen, ha arribat a un acord amb la directiva culé.

El central de 28 anys arribaria en qualitat d'agent lliure el pròxim estiu sota expressa petició de Hansi Flick. El tècnic alemany el coneix a la perfecció de la seva etapa anterior a la Bundesliga i de la selecció germànica.

Jonathan Tah és considerat un dels millors centrals de la Bundesliga, Flick aposta per la seva solidesa i temple. La seva gran experiència és un altre factor clau i Flick aposta per Tah com la parella ideal del jove Pau Cubarsí. És inqüestionable que l'arribada de Jonathan Tah provocarà un efecte dòmino, s'estima que dos dels actuals centrals de la plantilla acabaran sortint.