Maldini aconseja a Luis de la Fuente: 'Hay 3 del Real Madrid que deben ir al Mundial'

La Selección Española ha arrancado con buen pie su clasificación para el Mundial, tras lograr una contundente victoria ante Bulgaria.

Este resultado refuerza las esperanzas de 'La Roja' de seguir su camino hacia la cita mundialista, aunque, para ello, deberán superar a una peligrosa Turquía en su enfrentamiento del domingo.

El partido promete ser una prueba de fuego para los de Luis de la Fuente, quienes buscarán mantener el nivel mostrado en su primer partido.

La lista de convocados: continuidad y algunas críticas

Luis de la Fuente ha decidido mantener la mayor parte del grupo que conquistó la Eurocopa, lo que asegura estabilidad y coherencia en el equipo.

En su última convocatoria, la selección ha mostrado el mismo bloque sólido, con los jugadores habituales que lograron el gran éxito. El triunfo ante Bulgaria ha dado la razón al seleccionador, quien sigue confiando en la base de su proyecto.

Sin embargo, no todos comparten la visión de De la Fuente. El reconocido analista Julio Maldonado 'Maldini', conocido por sus opiniones certeras sobre el fútbol, ha sido el último en pronunciarse.

Para Maldini, hay tres jugadores del Real Madrid que merecen formar parte de la selección española. El experto ha destacado a Dani Carvajal, Dean Huijsen y Álvaro Carreras como los más indicados para reforzar al conjunto nacional.

Los tres madridistas que deberían estar en la Selección

Dani Carvajal y Dean Huijsen son los dos jugadores del Real Madrid que tienen el puesto casi asegurado en la Selección, según Maldini.

Carvajal, pese a los riesgos que implica su edad y las lesiones que lo han perseguido en los últimos años, sigue siendo uno de los mejores laterales derechos del mundo.

Su experiencia y capacidad para rendir en los momentos más exigentes del fútbol internacional lo hacen indispensable para De la Fuente, quien confía en su veteranía y liderazgo.

Por otro lado, Dean Huijsen, una de las promesas más emergentes del club blanco, ha demostrado una madurez sorprendente para su edad.

A pesar de ser relativamente nuevo en la élite del fútbol, Huijsen ha mostrado unas condiciones excepcionales que lo colocan como una opción seria para la defensa de la Selección Española.

Álvaro Carreras: la dificultad de ganarse un puesto

El tercer jugador que ha sido señalado por Maldini es Álvaro Carreras, quien ha tenido que luchar por su lugar en la Selección.

Aunque su talento es evidente, la competencia en el lateral izquierdo es feroz. Además, Luis de la Fuente sigue confiando en figuras como Marc Cucurella, quien se perfila como titular, y Grimaldo, como suplente.

Álvaro Carreras, pese a su gran rendimiento en el Real Madrid, parece que aún tendrá que esperar para ganarse un puesto en la Selección Española antes del Mundial.

Un futuro incierto para Carreras

La competencia por el lateral izquierdo parece ser un desafío difícil de superar para Carreras. A pesar de sus buenas actuaciones con el Real Madrid, todo apunta a que Luis de la Fuente priorizará a Marc Cucurella y Grimaldo para el próximo Mundial.

A medida que avancen los meses y se acerque la fecha límite de la convocatoria, habrá que ver si Carreras.