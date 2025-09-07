Confirmat, nova lesió al Barça: doble KO per al València, Balde no és l’únic
Nova baixa del Barça per al partit contra el València de diumenge 14 de setembre
Aquest cap de setmana no hi haurà competició de Lliga de Primera Divisió a causa de l'aturada per seleccions, el Barça tornarà a la feina a principis de la setmana vinent. Els blaugranes rebran el València en un partit que segurament serà una festa per a l'afició culer, ja que el partit s'hauria de disputar al flamant i renovat Camp Nou. Primer partit a casa després de diverses sortides consecutives.
No està clar si aquest fet serà possible, ja que ha de ser la Lliga l'encarregada de donar l'OK definitiu per motius de seguretat. Tanmateix, no tot són bones notícies al Barça, ja que tindrà baixes importants per enfrontar-se al conjunt valencianista. La primera baixa és el lateral Alejandro Balde per una lesió muscular que el mantindrà apartat de la competició les pròximes tres setmanes.
La seva baixa és important per a l'esquema de Flick que haurà de confiar en Gerard Martín o el jove Jofre pels pròxims compromisos. Tanmateix, els problemes no acaben aquí, en les últimes hores s'ha confirmat que l'andalús Gavi continua patint molèsties al genoll operat. La nova lesió de Gavi no és greu, tot i que sí que preocupa els serveis mèdics del club per la zona afectada.
Nova lesió de Gavi
El migcampista andalús del Barça continua tenint molèsties al seu genoll dret que li van impedir jugar contra el Rayo Vallecano. També es troba de baixa per a la selecció espanyola, la lesió està relacionada amb el mateix genoll operat al novembre de 2023. És baixa segura per al partit contra el València del pròxim cap de setmana, diumenge 14.
L'staff mèdic del Barça no ha donat una data de retorn del jugador blaugrana i s'ha limitat a assenyalar que la seva evolució marcarà la seva disponibilitat. No es correrà cap risc amb el jugador del planter, ja que es vol evitar, a tota costa, una recaiguda greu. La bona notícia és que Marc Bernal ja té l'alta mèdica, i que després de l'aturada, podrà tornar a la competició si Flick ho considera oportú.
El genoll de Gavi complica la seva tornada contra el València
Segons ha informat recentment RAC1, Gavi no acaba de sentir-se bé del genoll durant aquesta aturada per seleccions. El dolor al seu genoll persisteix, i amb gairebé tota seguretat, serà baixa contra el conjunt xe. Serà el primer partit oficial a casa davant l'afició culer, tot i que encara es desconeix l'escenari del partit.
Gavi havia completat una bona pretemporada amb molt bones sensacions després de ja fer una bona segona part de la temporada passada. Ara, i després d'aquest nou contratemps, la cautela s'imposa i caldrà estar atents a l'evolució del jugador. D'aquesta manera, Gavi s'uneix a la baixa d'Alejandro Balde per afrontar el primer partit davant l'afició, després de tres jornades consecutives jugant fora de casa.
Més notícies: