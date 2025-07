Ni Madrid ni Liverpool ni Bayern, és l’única solució: 'Rodrygo jugarà a...'

Rodrygo Goes és entre els futbolistes més talentosos de la seva generació. Va arribar al Real Madrid sent només un adolescent i, des de llavors, ha demostrat una evolució notable tant en l'aspecte tècnic com en el tàctic. La seva capacitat per desequilibrar, assistir i marcar gols el converteix en un jugador total.

Moments clau de la seva carrera així ho atesten: Rodrygo ha fet molt pel Madrid. La seva actuació estel·lar a la final de la Copa del Rei de 2023, amb doblet inclòs, encara és fresca a la memòria del madridisme. També la seva nit inoblidable davant el Manchester City, quan va marcar dos gols en qüestió de minuts per culminar una remuntada èpica a la Champions.

En el futbol tot canvia i Rodrygo ho sap

Malgrat la seva evident qualitat, el futur de Rodrygo al Real Madrid està més en dubte que mai. L'arribada de nous fitxatges i la manca de protagonisme per la seva davallada de rendiment han minvat la seva importància dins l'equip. En especial, el seu paper residual al darrer Mundial de Clubs ha fet saltar totes les alarmes.

Xabi Alonso sembla no comptar amb ell en els seus plans. Mentrestant, a les oficines del club ja es contempla la possibilitat de vendre'l. Florentino Pérez no el regalarà, però estaria disposat a negociar si arriba una oferta d'almenys 100 milions d'euros.

En aquest context, diversos grans d'Europa s'han interessat pel brasiler. El Bayern ha estat un dels principals candidats, tot i que el recent fitxatge de Luis Díaz sembla tancar aquesta porta. El Liverpool també ha sonat amb força, però ara els reds se centren en Alexander Isak per reforçar la seva davantera.

La solució per a Rodrygo està fora d'Europa

Amb aquestes dues alternatives pràcticament descartades, el ventall d'opcions per a Rodrygo es redueix. I en aquest panorama, només queda un destí que guanya força cada dia: l'Aràbia Saudita. Des de fa mesos es coneix l'interès saudita per fitxar Rodrygo i ara, amb la manca de competència real, aquest moviment podria concretar-se.

És evident que l'Aràbia no és la seva primera elecció. Però si no té minuts al Madrid i els grans d'Europa miren cap a altres noms, els diners saudites poden ser una solució viable. Allà Rodrygo no només seria indiscutible, sinó també una estrella mediàtica: en el passat ja ha rebut ofertes molt importants.

En l'aspecte econòmic, l'operació també resulta atractiva per al Real Madrid. Els clubs saudites estan disposats a assumir la seva fitxa i pagar una xifra propera als 100 milions. Aquesta injecció permetria al club blanc reforçar altres zones del camp amb garanties.

Veurem què passa en les pròximes setmanes, però tot apunta a un desenllaç inesperat. Rodrygo, un dels herois de l'última Champions blanca, podria acabar la seva etapa al Bernabéu abans del previst. I el seu destí, lluny de Munic, Liverpool o Madrid, podria ser a l'Aràbia Saudita.