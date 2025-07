La pretemporada sempre serveix per treure algunes petites conclusions, però, de moment, Deco ha pres dues decisions definitives que tenen a veure amb el mercat de fitxatges d'estiu. El mercat de fitxatges continua obert i el Barça l'estudia per poder reforçar-se, però Deco ha pres una decisió definitiva i ja l'ha comunicada a Joan Laporta. Roony Bardghji i Dro Fernández han parlat clarament amb Deco i el director esportiu del Barça actuarà: adeu final a 2 fitxatges del Barça que estaven pràcticament tancats

Roony Bardghji i Dro Fernández són dos dels grans tapats del Barça en aquesta pretemporada: tots dos haurien de formar part del Barça Atlètic, però Hansi Flick ha pres una decisió final. Deco, que va ser un dels grans valedors de Bardghji dins del Barça, està decidit, per això ha cancel·lat 2 fitxatges després de veure l'actuació de Bardghji i de Fernández. Dit això, 'e-Notícies' pot confirmar que el Barça compta amb Roony Bardghji i Dro Fernández per al primer equip de cara a la pròxima temporada oficial: estarà amb Hansi Flick

No es descarta que Dro Fernández, de 17 anys, continuï treballant i jugant diversos partits amb el filial culer, però Flick està enamorat del gallec i, per tant, apunta a seguir. Roony Bardghji i Dro Fernández van ser dos dels jugadors del Barça més destacats del primer partit de pretemporada que van disputar FC Barcelona i Vissel Kobe, exequip d'Andrés Iniesta. El suec i el gallec no van ser titulars, però van aprofitar els seus minuts com a revulsius i van donar la victòria al Barça: tots dos van marcar en la victòria (1-3) davant dels nipons

HIGHLIGHTS | VISSEL KOBE 1 vs 3 FC BARCELONA | ASIAN TOUR 2025 💙❤️

Oficial, Roony Bardghji i Dro Fernández parlen amb Deco, el Barça cancel·la 2 fitxatges

El Barça ja ha començat la seva pretemporada i Roony Bardghji i Dro Fernández s'han convertit en dos dels grans al·licients per als culers. El barcelonisme, que sempre està pendent de les perles de la Masia, va quedar captivat amb 'Dro' Fernández, un espanyol de 17 anys que aquesta passada temporada era al Juvenil B. Dro ha enamorat Flick i prova d'això és que Deco ha decidit cancel·lar un fitxatge després de l'aparició del gallec, que, llevat de sorpresa, es quedarà amb els grans

Roony Bardghji és un crack menys tapat, però també desconegut per a la majoria de culers. El suec té fitxa del filial, però Flick ja ha confirmat que vol que continuï treballant sota el paraigua del primer equip, sobretot perquè té gol i és molt polivalent. Roony Bardghji també s'ha adreçat a Deco, qui ha cancel·lat 2 fitxatges després de les irrupcions inesperades de Dro i del suec, que juga a la mateixa posició que Lamine Yamal

Amb l'aparició d'aquests dos talents, Flick i Deco han frenat l'arribada d'altres jugadors que sonaven en aquest mercat de fitxatges, sobretot per a l'atac. Roony Bardghji i Dro Fernández continuaran al Barça, per això Deco cancel·larà un parell de fitxatges que tenia previstos per al filial i primer equip barcelonista

La decisió està presa: Flick vol comptar amb Roony Bardghji i amb Dro Fernández, per molt que sembli precipitat