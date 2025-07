El Reial Madrid de Florentino Pérez treballa en la venda immediata de Vinícius Júnior, davanter brasiler i gran estrella del conjunt blanc juntament amb Kylian Mbappé, que és el millor pagat. Florentino Pérez s'ha cansat de negociar amb Vinícius Júnior i amb els seus agents i, per tant, està disposat a deixar-lo sortir en aquest mateix mercat de fitxatges d'estiu. Ara bé, el Reial Madrid, liderat per Florentino Pérez, exigeix uns 300 milions d'euros per Vinícius Júnior, quantitat que només poden pagar clubs de l'Aràbia a data d'avui.

Tot feia pensar que Vinícius Júnior renovaria el seu contracte amb el Reial Madrid, però el futbolista brasiler continua sense arribar a un acord amb el club blanc i sortirà del club. El problema actual rau en les negociacions: ambdues parts volen continuar unides, però Vinícius Júnior exigeix, per activa i per passiva, convertir-se en el jugador millor pagat del Reial Madrid. Florentino Pérez entén el punt de vista de Vinícius Júnior, però considera que aquest privilegi només pot tenir-lo Mbappé, que serà el nou '10' del Reial Madrid de Xabi Alonso.

El problema, a més, és més complex del que sembla, sobretot perquè Vinícius Júnior continua sense compenetrar-se bé amb Kylian Mbappé. És per això, i per tot el que s'ha esmentat, que el Reial Madrid està decidit: Florentino Pérez vol vendre Vinícius Júnior i ja tindria el seu substitut, fitxatge ideal per ja. El Reial Madrid també aspira a vendre Vinícius Júnior per poder fitxar Rodri del Manchester City: si Florentino Pérez aconsegueix vendre Vinícius Júnior, 2 estrelles estaran molt a prop.

Oficial, Florentino Pérez fitxa el substitut de Vinícius Júnior al Reial Madrid, 95M€

Florentino Pérez s'ha cansat de Vinícius Júnior, sobretot perquè sent que el brasiler només vol utilitzar el Reial Madrid per aconseguir un contracte econòmic més i més suculent. "No és bona idea fer-li un pols a Florentino Pérez", asseguren fonts de l'entitat de Madrid, que apunten a una sortida immediata de Vinícius Júnior, que aniria cap a l'Aràbia. El Reial Madrid demana 300 milions per Vinícius Júnior, però la veritat és que, per una quantitat força inferior, el brasiler acabarà sortint del club que lidera el president Florentino Pérez.

Si Vinícius Júnior se'n va, el Reial Madrid activarà el fitxatge del seu substitut i no deixarà indiferent ningú. Florentino Pérez no buscarà fitxar un extrem al mercat de fitxatges, ja que ja té Kylian Mbappé: la idea del president és fitxar un gran objectiu del Barça. Juga a l'Atlètic de Madrid, és davanter i arribaria al Reial Madrid per acompanyar Kylian Mbappé a l'atac madridista: adeu final a Vinícius Júnior, venda ja de ja.

La idea del Reial Madrid és vendre Vinícius Júnior, que té contracte en vigor fins al 2027 i que té propostes monstruoses de l'Aràbia Saudita. Amb la venda de Vinícius Júnior, Florentino aspira a fitxar Rodri i també el davanter de l'Atlètic de Madrid Julián Álvarez, que deixaria el club matalasser per treballar amb Alonso. No serà fàcil, però el Reial Madrid prepara 95 milions d'euros per endur-se Álvarez, que també havia sonat per fitxar pel FC Barcelona l'any vinent.