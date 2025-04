L'últim de la Reial Societat deixa KO al Barça, Eric García avisa a Araujo: 'Ara...'

Malgrat el xivarri absolut que campa per l'entorn culer, no es preveu, ni de lluny, un estiu tranquil. Això, de fet, no agafarà per sorpresa a gairebé ningú, ja que s'ha tornat habitual que cada mercat de fitxatges resulti mogudet als despatxos del Camp Nou. I el d'estiu de 2025, també serà així.

Encara que els resultats esportius estan sent excel·lents, la direcció esportiva i el cos tècnic coincideixen que hi ha diverses demarcacions que demanen reforços. I, com sempre, perquè puguin arribar nous jugadors, abans han de sortir alguns que alliberin Fair play financer.

En aquest ordre d'idees, una de les demarcacions on sobren efectius i, per tant, on poden produir-se sortides és en la defensa. Un dels que marxarà serà Christensen, però com el Barça pretén fitxar Jonathan Tah, haurà de sortir un altre més. I ara el dilema està entre Eric García i Ronald Araújo.

En un principi, l'equació semblava estar resolta, ja que Eric García no va tenir gaire protagonisme en la primera meitat de curs. A més, Imanol Alguacil havia mostrat un fort interès en ell de cara a la pròxima temporada. Però ara, de sobte, plot twist, tot ha canviat.

L'adeu d'Imanol Alguacil, la perdició de Ronald Araújo

Aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Imanol Alguacil abandonarà la Reial Societat quan acabi aquest curs després de més de sis anys al Reale Arena. Això afecta directament a Eric García, ja que és possible que el pròxim entrenador no tingui els mateixos interessos i que, per tant, desaparegui la voluntat de fitxar l'ex del City.

El que sembla evident és que, a dia d'avui, al Barça té més protagonisme Eric García que Ronald Araújo. És per això que, en aquestes condicions, si el català no compta amb ofertes interessants i decideix quedar-se a Can Barça, qui té més números per sortir és el charrúa. Així ho prefereix, sens dubte, Hansi Flick.

El tècnic teutó ha comptat amb Eric García en els últims partits com no ho havia fet fins ara. De migcampista, de defensa i fins i tot de lateral dret. El de Martorell, encara que sense arribar a ser titular, encaixa molt millor en la rotació de Flick que Ronald Araújo. És el seu comodí perfecte, això és una obvietat.

Entre pitos i flautes, ja són gairebé 1.600 minuts els que ha disputat el jove aquesta temporada, repartits en 37 duels. A més, també ha aconseguit anotar tres dianes i brindar dues assistències de gol. Ha estat, sens dubte, la millor campanya d'Eric García des que va aterrar al Barça.