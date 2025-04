Eric García respon a la Reial Societat, ja li ho ha dit a Ronald Araújo: 'Vaig a...'

Eric García està demostrant ser una peça important per al FC Barcelona, tot i no ser un titular indiscutible. La seva versatilitat al camp, jugant tant com a central com a pivot, ha estat molt valorada per Hansi Flick.

Cada vegada que té l'oportunitat de jugar, ja sigui en defensa o al mig del camp, rendeix a un gran nivell. Aquesta fiabilitat li ha permès guanyar terreny en la rotació de l'equip, fins i tot avançant Ronald Araújo en algunes ocasions.

La seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions i el seu rendiment constant l'han convertit en una peça clau per al Barça.

L'interès d'altres equips i les ofertes d'hivern

Tot i estar en una bona situació al Barça, el futur d'Eric García va estar en dubte fa només uns mesos. En el passat mercat d'hivern, va estar molt a prop de sortir del club.

El Girona va presentar una oferta de 10 milions d'euros per ell i les negociacions van estar a punt de tancar-se. A més, el Como, dirigit per Cesc Fàbregas, també va mostrar interès a fitxar-lo.

No obstant això, Eric García va decidir quedar-se al Barça, on continua sent un jugador valorat per la seva capacitat d'adaptació i el seu rendiment cada vegada que se li dona l'oportunitat.

La Real Sociedad i la resposta d'Eric García

De cara al mercat de fitxatges d'estiu, Eric García és conscient que la Real Sociedad farà una oferta per aconseguir els seus serveis. El club d'Imanol Alguacil ha mostrat interès en el central, que podria ser una peça important per reforçar la seva defensa.

No obstant això, Eric García ja ha respost a la proposta de la Real Sociedad de manera clara: "Renovaré amb el Barça". El defensor de Martorell ha deixat clar que el seu futur continua estant al FC Barcelona, on se sent valorat i confiat en el seu rol dins de l'equip.

La renovació i el missatge a Ronald Araújo

La directiva del Barça està encantada amb el rendiment d'Eric García i planeja la seva renovació. El club confia en la seva versatilitat i en la seva capacitat per oferir solucions tant en defensa com al mig del camp.

Això envia un missatge clar a Ronald Araújo, la situació del qual al club està sent cada vegada més incerta. Amb el futur d'Eric García assegurat, Araújo podria ser un dels jugadors que deixi el club aquest estiu, ja que el Barça busca fer ajustos en la seva plantilla.

D'aquesta manera, Eric García sembla tenir el seu futur lligat al Barça, gràcies al seu gran rendiment sortint des de la banqueta en els últims partits. En aquest sentit, la seva renovació és només qüestió de temps i el seu rendiment continua sent fonamental per a l'èxit de l'equip.