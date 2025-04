Confirmen el substitut de Vinícius Júnior al Reial Madrid: Florentino sempre guanya

Corren temps revolts a la Castellana. Tot i que el Real Madrid segueix viu en dues competicions, la realitat és que, passi el que passi, ha estat un curs realment ombrívol per als blancs. Com per art de màgia, la seva temeritat s'ha esvaït, involucionant en un equip previsible i poc danyí, incapaç de mostrar-se tan temible com abans.

Per això, aquest estiu es percep agitat als despatxos del Santiago Bernabéu. Tants estius després, hi haurà moviment al Real Madrid, molt moviment. I una de les previsions, segons han afirmat diversos mitjans propers a l'actualitat del club, és la de tocar alguna cosa de la parcel·la ofensiva. La veritat és que aquesta temporada només ha complert Kylian Mbappé.

Són diversos, de fet, els rumors que situen Vinícius Júnior lluny de la capital de cara a la pròxima temporada. El seu descens de nivell ha estat evident i, per tant, ja ha deixat de ser intocable. Des d'Aràbia Saudita segueixen molt insistents a fitxar el brasiler i aquest estiu podria arribar l'estocada definitiva. Si això passa, Florentino hauria de treure la pols a la llibreta de xecs i acudir al mercat.

En aquest ordre d'idees, el periodista Mario Cortegana ha assegurat que el mandatari ja tindria escollit el relleu de Vinícius Júnior. Parlem, ni més ni menys, que d'Erling Haaland. D'aquesta manera, Florentino podria complir el seu caprici de juntar el cyborg i Mbappé en el mateix equip, una cosa que semblava del tot utòpica fa un parell d'anys.

Erling Haaland, adeu clàusules

Si fem una mica de memòria i tirem de l'hemeroteca de començaments d'aquest 2025, recordarem que l'atacant noruec ha renovat recentment amb el Manchester City. És, de fet, un suculent contracte de gairebé 30 milions anuals i de durada pràcticament vitalícia; fins al 2034. No obstant això, hi ha un petit detall que pot beneficiar al Real Madrid.

La qüestió és que en el seu nou compromís s'ha eliminat la famosa clàusula de rescissió. Això suposa, segons va assegurar l'AS en el seu moment, que si Erling Haaland decideix marxar de Manchester abans del terme de la vinculació, els cityzen no s'hi oposaran. Evidentment, haurien de negociar amb el club interessat per acordar un preu de sortida que els pogués satisfer.

Ja sabem que això no és un problema extravagant per a Florentino Pérez. De fet, el president del Real Madrid porta anys sense fer un fitxatge de xifres altes. Per tant, el compte d'estalvis podria estar preparada per assumir una operació que rondés semblants quantitats.