Wojciech Szczesny s'emporta un bon ensurt just abans de la final de Copa: 'Míster...'

Demà, a Sevilla, es viurà la gran final de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i el Reial Madrid. Els de Hansi Flick arriben en un gran moment, amb una ratxa de bons resultats i una gran cohesió en l'equip. Per la seva banda, el Madrid de Carlo Ancelotti encara té massa recent l'eliminació a la Champions League, cosa que podria afectar la seva moral.

No obstant això, malgrat les diferències d'ànim entre ambdós equips, en un partit d'aquestes característiques la igualtat serà màxima, i la final es decidirà per mínims detalls. Tots dos arriben a la cita amb absències importants que podrien marcar el desenvolupament del partit. És per això que Flick i Ancelotti tractaran d'aprofitar les debilitats del rival.

Les absències decidiran la final de la Copa del Rei

Al Reial Madrid, Eduardo Camavinga estarà fora durant els pròxims tres mesos, cosa que representa una baixa considerable al centre del camp. Mentrestant, al Barça, la gran absència serà Robert Lewandowski. L'ariet no ha aconseguit recuperar-se a temps, per la qual cosa l'equip català haurà de recolzar-se en la seva solidesa defensiva i en el joc col·lectiu per aixecar el títol.

En aquest escenari, un dels principals protagonistes de la nit sembla que serà Wojciech Szczesny, el porter del FC Barcelona. Des de la seva arribada, Szczesny ha caigut de peu, i s'ha guanyat amb escreix el seu lloc de titular sota els pals. Ha estat un dels grans pilars defensius de l'equip, amb actuacions clau que han donat tranquil·litat al Barça.

Wojciech Szczesny es porta una sorpresa inesperada

No obstant això, a poques hores de l'inici de la final, Wojciech Szczesny s'ha portat un bon ensurt en assabentar-se de la convocatòria de Hansi Flick per a la gran final. En concret, per sorpresa de tothom, Flick ha pres una decisió que l'afició feia temps que esperava.

L'ensurt de Szczesny ha vingut donat pel retorn a la llista de convocats del seu principal competidor, Marc-André ter Stegen. L'alemany porta fora dels terrenys de joc més de mig any, però ja està llest per jugar. La notícia del retorn de Ter Stegen ha generat certa incertesa en Wojciech Szczesny, tant que Flick ha hagut de calmar-lo.

Flick tranquil·litza Wojciech Szczesny

Encara que Ter Stegen serà part de la convocatòria, es quedarà a la banqueta i exercirà la seva funció de capità des d'allí. Flick ha decidit mantenir Wojciech Szczesny com a titular a la final, cosa que demostra la seva total confiança en el porter polonès.

Quant a Ter Stegen, s'espera que pugui recuperar minuts a LaLiga, però només si el Barça encarrila el títol abans d'hora, garantint la seva seguretat en el marcador.

Així que, malgrat l'ensurt inicial, Szczesny podrà seguir demostrant la seva vàlua a la final de la Copa del Rei, on el Barça buscarà afegir un nou títol al seu palmarès. Sens dubte, el polonès té l'oportunitat de brillar una vegada més en un partit clau per al futur del club.