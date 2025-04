Adéu, el Barça no pot competir, Fermín López respira: se'n va al Manchester City

Fermín López no és titular indiscutible al Barça de Hansi Flick, però té una importància vital per al tècnic alemany. Fermín es va incorporar més tard a la pretemporada per la seva presència als Jocs Olímpics de París, on va ser peça bàsica per a la Roja. Campió olímpic, el seu gran treball va ser recompensat pel Barça renovant el seu vincle fins al juny de 2029 amb una clàusula de 500M.

No va tenir sort l'andalús, tot just va entrar al grup, va caure lesionat i el bon nivell de Dani Olmo i Gavi li van privar de minuts. No obstant això, Fermín ha anat entrant paulatinament en l'esquema de Flick, convertint-se en el seu comodí preferit. L'andalús ha estat reserva en 21 de 36 encontres disputats en el present curs, aportant 5 gols i 9 assistències.

No està sent una temporada fàcil per a Fermín, ha vist com ha perdut el seu lloc en l'onze respecte la passada temporada, on va marcar 11 gols en 42 partits. L'enorme competència sumada a problemes físics li han privat de la condició de titular en la majoria d'encontres. Però després de la seva recuperació, ha anat sumant més minuts, convertint-se en un jugador molt important per a Flick.

El futur de Fermín

Amb l'absència de Dani Olmo, Fermín s'ha convertit en el futbolista preferit pel tècnic alemany en l'onze. La seva polivalència, visió de joc, intensitat i capacitat golejadora sedueixen a Flick, que veu en Fermín un jugador de màxima solvència i garanties. No obstant això, i malgrat el seu bon rendiment, els rumors d'un possible fitxatge per a la medul·lar van crear certa incertesa sobre el seu futur.

Hansi Flick sempre ha estat clar sobre Fermín López, aposta per l'andalús i no vol sentir a parlar d'una possible sortida en forma de traspàs. Malgrat partir des d'un rol secundari, les seves actuacions són sempre intenses i productives. La seva entrega, combinada amb la seva capacitat tècnica, l'han convertit en un dels futbolistes més valorats pel cos tècnic.

Fermín pot respirar tranquil

En els últims mesos havia circulat el rumor que el Barça podia incorporar a un jove talent alemany per a la medul·lar. Florian Wirtz, als seus 21 anys, és un dels futbolistes amb més futur en el futbol europeu. Les seves actuacions van ser fonamentals perquè el Leverkusen es proclamés campió de la Bundesliga la passada temporada.

Cada vegada és més evident que el futur del jove mitjapunta alemany no passa pel Camp Nou. El Manchester City, en plena operació renovació, aposta fortament pel fitxatge de l'atacant oferint-li un contracte milionari. No obstant això, no ho tindrà fàcil el City, el Leverkusen està determinat a exigir 150M als anglesos si volen al jugador.

Guardiola ja hauria parlat amb Wirtz assegurant-li que seria la pedra angular del nou projecte juntament amb el noruec Haaland. El City està disposat a oferir-li un salari que podria arribar als 25M per temporada. El seu gran problema serà arribar a un acord amb el Bayern Leverkusen per al traspàs.