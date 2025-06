Gerra d’aigua freda per a Héctor Fort, es queda sense lloc: Flick assenyala el nou lateral

Héctor Fort ha estat, juntament amb Ansu Fati, un dels jugadors menys utilitzats per Hansi Flick aquesta temporada. El jugador format a la Masia només ha disputat 710 minuts en tot el curs, i quan ha tingut l'oportunitat, no ha acabat de convèncer plenament. El seu rendiment no ha assolit el nivell esperat per competir a l'exigent banda dreta del Barça amb Koundé

És evident que la posició que ocupa Héctor Fort és la més feble dins l'equip. Per això, el club ja està valorant canvis urgents per reforçar el carril dret. Millorar aquesta zona és una prioritat per al Barça, especialment perquè Fort està a anys llum del rendiment que ofereix Jules Koundé, titular indiscutible

Flick assenyala el nou rival de Koundé, no és Héctor Fort

Durant mesos, noms com Ratiu o Pubill han sonat com a possibles reforços per al lateral dret. Tanmateix, l'escollit sembla ser un altre jugador que ja és a la plantilla. Hansi Flick ha assenyalat directament Eric García com el nou competidor de Koundé per a aquesta banda

Eric García ha completat una temporada més que sòlida al Barça. La seva polivalència és una de les seves grans virtuts, ja que pot actuar com a central, lateral i fins i tot pivot defensiu: s'adapta sense queixes al que l'equip necessita en tot moment. De fet, el seu nivell ha estat tan alt que el club ha descartat incorporar un altre lateral

Eric García sentencia el futur d'Héctor Fort al Camp Nou

En els partits en què ha participat, Eric García ha demostrat un gran compromís i nivell. La seva capacitat per ajustar-se a diferents posicions ha estat clau per a l'entrenador. A més, el seu rendiment ha estat consistent i eficient, aportant seguretat defensiva i sortida neta des del darrere

El fet que Eric García no hagi mostrat resistència a canviar de rol parla molt bé de la seva professionalitat. Això ha estat valorat positivament per Hansi Flick i la direcció tècnica. La seva actitud i rendiment converteixen Eric García en una aposta segura per apuntalar la banda dreta

L'arribada d'Eric García com a rival directe de Koundé suposa un gerro d'aigua freda per a Héctor Fort. El jugador format a la Masia haurà de millorar notablement per guanyar minuts i la confiança d'Hansi Flick, encara que segurament ho haurà de fer lluny del Camp Nou. La competència s'endureix i el seu destí podria estar lligat a una cessió o una venda amb opció de compra, però sembla complicat que pugui continuar amb Eric i Koundé