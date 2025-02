Luka Modric li explica a Carlo Ancelotti la sorpresa que prepara el City: 'Míster...'

L'eliminatòria de Champions League entre el Manchester City i el Real Madrid és a la volta de la cantonada. Per això, ambdós equips ja es preparen per al que promet ser una sèrie plena d'intensitat.

L'experiència en aquest tipus de partits és un factor clau. Per això, Carlo Ancelotti probablement apostarà per Luka Modric com a titular al centre del camp. El croat sempre demostra ser una peça fonamental per al Real Madrid en aquests partits decisius.

Luka Modric ha estat molt pendent de tot el relacionat amb el Manchester City en els últims dies. Sap que enfrontar-se a un rival tan fort exigeix estar al màxim nivell, per la qual cosa ha estat analitzant detingudament les novetats de l'equip anglès. En aquest context, el croat s'ha assabentat del fitxatge d'última hora que ha realitzat Pep Guardiola.

Luka Modric, atent a l'últim del Manchester City

Luka Modric no ho tindrà fàcil per fer-se amb el control de la medul·lar davant el City, ja que els de Pep Guardiola s'han reforçat de valent. En concret, els anglesos han pagat 60 milions d'euros per un descart del FC Barcelona. I és que Nico González ja ha signat el seu nou contracte amb l'equip de Manchester.

En assabentar-se del fitxatge de Nico González pel Manchester City, Luka Modric no va dubtar a comentar-ho amb Carlo Ancelotti. Segons fonts properes al vestidor blanc, el croat li va dir al seu entrenador: "Míster, han fitxat un nou centrecampista".

Aquesta incorporació reforça encara més el centre del camp de l'equip anglès, un sector on Luka Modric sap que la competència serà encara més dura. Nico González, que es va formar a La Masia i que es trobava a l'Oporto, podria fins i tot ser titular al City. Encara que al Madrid confien en la millora del seu migcamp amb la irrupció de Dani Ceballos, l'arribada de nous jugadors a la competència sempre obliga a estar més alerta.

Un fitxatge que suma al Manchester City

Nico González és un jugador amb una gran projecció. Malgrat la seva joventut, l'espanyol ha demostrat a l'Oporto que té les capacitats per dominar el centre del camp. El seu fitxatge pel City reforça una plantilla que ja compta amb grans noms, com Kevin De Bruyne, i que segueix passant el mal tràngol de la lesió de Rodri.

Per això, aquest fitxatge no passa desapercebut per a Luka Modric, que sap que el Manchester City serà un rival encara més difícil de batre. L'experiència de Modric i la seva capacitat per liderar el centre del camp del Real Madrid seran claus per contrarestar l'amenaça de Guardiola.

L'eliminatòria entre el Real Madrid i el Manchester City apunta a ser un duel apassionant. Amb jugadors com Modric al comandament del centre del camp i noves incorporacions al City, ambdós equips es preparen per a una batalla que definirà el rumb de la competició. Sens dubte, Nico González podria donar-li l'equilibri a la medul·lar que Pep Guardiola porta intentant trobar des de la lesió de Rodri.