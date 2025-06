Luis de la Fuente avisa el Madrid del que pot passar amb Dean Huijsen: 'Si no...'

Luis de la Fuente ha sabut adaptar-se perfectament a les necessitats de la Selecció Espanyola des que va agafar el comandament el desembre de 2022 després de la destitució de Luis Enrique. Ha fet canvis significatius i, de moment, els resultats no fan més que donar-li la raó.

És cert que, en el darrer compromís internacional, la Selecció Espanyola no va poder conquerir la Nations League després de perdre la final davant Portugal a la tanda de penals. Tanmateix, aquesta derrota no enterboleix en absolut la magnífica feina feta per Luis de la Fuente en els dos anys i mig que porta al capdavant del combinat nacional. Recordem que, l’estiu passat, la Selecció es va coronar campiona d’Europa amb De la Fuente a la banqueta.

Ara, el proper gran repte a nivell internacional és el Mundial que se celebrarà als Estats Units, Mèxic i Canadà el 2026. Luis de la Fuente sap que Espanya compta amb talent més que suficient per intentar aconseguir la seva segona estrella. I, en concret, ha parlat meravelles d’una de les seves últimes incorporacions: Dean Huijsen.

Luis de la Fuente posa al seu lloc Dean Huijsen

El jove central espanyol, que acaba de ser fitxat pel Real Madrid, es va presentar davant els ulls de l’afició espanyola als quarts de final de la Nations League. Va aparèixer per sorpresa a la convocatòria davant Holanda i, des de llavors, no ha deixat de cridar l’atenció pel seu impressionant rendiment. Dean Huijsen s’ha convertit en molt poc temps en intocable per a Luis de la Fuente i per al club blanc.

De fet, el seleccionador ha parlat sobre la figura de Dean Huijsen als micròfons de la COPE i no s’ha mossegat la llengua a l’hora de reconèixer el seu enorme talent. Juanma Castaño li ha preguntat si veu Huijsen com un central d’època. I la resposta de Luis de la Fuente no ha pogut ser més clara i contundent: "Sí, si té sort amb les lesions té fusta per ser un futbolista molt bo"

Dean Huijsen, el nou mariscal del Madrid i de la Selecció

Dean Huijsen està demostrant al Mundial de Clubs amb el Real Madrid totes les seves virtuts. És un defensa que va molt bé a la cobertura i que és contundent en els xocs, però que sobretot destaca per la seva qualitat amb la pilota controlada. Huijsen és capaç de filtrar una passada que trenca línies i connecta directament amb els atacants.

Per a Luis de la Fuente ja és imprescindible i aviat també ho serà per a Xabi Alonso. Està clar que, si les lesions el respecten, Dean Huijsen té condicions per marcar una època