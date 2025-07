Ningú no esperava el proper equip de Lucas Vázquez: la sorpresa és total al Madrid

Lucas Vázquez dirà adeu al Real Madrid, el club que ha estat casa seva durant tota la seva carrera. Després de la celebració del Mundial de Clubs, el lateral gallec té decidit continuar la seva carrera fora del Santiago Bernabéu. El seu contracte amb el club blanc finalitza aquest estiu, cosa que li deixa la porta oberta per explorar noves opcions en el seu futur professional.

Malgrat la seva vinculació tan profunda amb el Real Madrid, Lucas Vázquez considera que encara té nivell suficient per seguir en actiu. El jugador creu fermament que encara pot competir al màxim nivell, i no té intenció de retirar-se en aquest moment. Per això, el gallec està avaluant diverses propostes que li permetran continuar gaudint del futbol, però fora de la casa blanca.

Adéu al Madrid? Les opcions reals de Lucas Vázquez

Després d’haver estat part fonamental del Real Madrid en les últimes temporades, Lucas Vázquez ara s’enfronta a un futur incert. La seva intenció és continuar jugant a Europa, i més concretament a Espanya, descartant opcions en llocs com Qatar o l’Aràbia Saudita. La idea de marxar a un equip estranger no l’atreu en aquest moment, per la qual cosa el seu objectiu és trobar un lloc competitiu dins de la cobejada lliga espanyola.

En aquest context, s’han considerat diverses opcions per a Lucas Vázquez. Un retorn al Deportivo de la Corunya, el seu club d’origen, ha estat una de les propostes més comentades. El gallec sempre ha mostrat el seu afecte pel club de la seva terra, i la idea d’acabar la seva carrera allà no li resulta aliena.

També s’ha parlat del seu retorn al RCD Espanyol, club on va jugar cedit en el seu moment. Tanmateix, en les últimes hores ha sorgit una opció encara més sorprenent.

El Betis de Pellegrini, una opció interessant per a Lucas Vázquez

El Real Betis, dirigit per Manuel Pellegrini, ha mostrat interès a fitxar Lucas Vázquez. La proposta és interessant per al jugador, ja que el Betis la pròxima temporada jugarà a l’Europa League, cosa que li ofereix l’oportunitat de competir en competicions europees. El projecte esportiu del Betis sembla ser atractiu per a un jugador de l’experiència i el nivell de Lucas Vázquez, que cerca un nou repte en la seva carrera.