Luis de la Fuente deja KO al Real Madrid: le ha regalado un fichaje TOP al Barça

En estos momentos, la actualidad deportiva pasa por los compromisos internacionales. Las mejores selecciones del mundo se darán cita durante los próximos días con motivo de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. El torneo más importante del planeta, que se celebra cada cuatro años, está a la vuelta de la esquina y Luis de la Fuente ya ha tomado sus primeras decisiones.

Para sorpresa de muchos, en la lista de la Selección Española para los partidos ante Bulgaria y Turquía se ha quedado fuera Joan García, considerado por muchos el mejor portero español. Una decisión realmente extraña, sobre todo porque De la Fuente mantiene una buena relación con Joan.

De hecho, según el medio Don Balón, Luis de la Fuente llegó a aconsejar a Joan García que no fichara por el Madrid porque había nacido para jugar en el Barça. Un consejo que refleja la confianza que el seleccionador tiene en el guardameta, pero que, paradójicamente, no se traduce en oportunidades con la Selección Española.

Joan García, el mejor portero español, sin premio

El curso pasado, Joan García ya hizo méritos de sobra para ser llamado por Luis de la Fuente. Su nivel bajo palos fue uno de los más destacados del campeonato nacional, ganándose la etiqueta de portero más prometedor del país. Sin embargo, ni entonces ni ahora ha recibido el premio de la convocatoria.

Muchos pensaban que, tras su reciente fichaje por el Barça, la llamada sería inmediata. Su llegada al Camp Nou parecía el paso definitivo para entrar en los planes de Luis de la Fuente. No obstante, el seleccionador ha preferido mantener su confianza en los habituales, dejando a Joan García a la espera de una oportunidad.

Competencia feroz en la portería

El buen nivel de Unai Simón, David Raya y Álex Remiro explica en parte la decisión del seleccionador. Los tres han mostrado seguridad y continuidad en cada concentración, por lo que Luis de la Fuente no ve necesario realizar cambios en este momento. Una situación que, pese a ser lógica, genera debate entre aficionados y analistas.

La portería es una de las posiciones con más competencia en la Selección Española, y romper esa dinámica requiere tiempo y paciencia. Así, a Joan García no le queda otra que seguir trabajando y demostrar con el FC Barcelona que puede ser un seguro de vida en los grandes escenarios.

Una oportunidad que puede llegará tarde o temprano

Pese a su ausencia en esta convocatoria, nadie duda de que Joan García terminará debutando con la Selección Española. Tiene apenas 23 años y un futuro brillante por delante, lo que le convierte en un candidato natural para el próximo ciclo de La Roja.

Por ahora, deberá centrarse en asentarse en el Barça y confirmar que tiene el nivel para ser titular indiscutible en el Camp Nou. Si lo consigue, tarde o temprano la llamada de Luis de la Fuente llegará, porque un portero de su talento no puede quedar fuera de la Selección Española por mucho tiempo.