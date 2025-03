Luis de la Fuente crida a 9 del Barça per a la Selecció Espanyola, 2 es queden fora

S'acosta març i, amb ell, l'habitual aturada internacional típica del començament de la primavera. Aquesta finestra internacional serà fonamental per al devenir d'Espanya en la seva voluntat de consagrar-se com la potència de referència al Vell Continent. I és que els de Luis de la Fuente han d'afrontar els quarts de final de la Nations League davant els Països Baixos, un combinat històric que ve creixent últimament.

La Roja vol mantenir la corona en aquest nou campionat de la UEFA, ja que va conquerir l'última edició. A això cal sumar-li, per descomptat, l'assoliment de l'Eurocopa, la quarta en el nostre palmarès. Si a això li afegim que Espanya no ha perdut cap dels sis partits disputats, tots de Nations League, podem determinar que poques seleccions estan al nivell de la nostra.

De fet, hem de retrocedir 17 partits per trobar l'última derrota de l'equip nacional; va ser en aquell amistós davant Colòmbia. I, per descomptat, l'objectiu és mantenir aquesta dinàmica, amb una base de jugadors joves que l'estan trencant tant en els seus equips com quan són cridats per De la Fuente. El tècnic d'Haro, això sí, va assegurar recentment que preveu alguna novetat en la convocatòria que presentarà pròximament.

Luis de la Fuente farà canvis en la pròxima llista de la Selecció Espanyola

A la propera llista de Luis de la Fuente, el Barça seguirà sent protagonista amb nou jugadors que podrien rebre la trucada del seleccionador. Són Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casadó, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres i Eric García. És destacable, sobretot, el cas de l'últim d'ells, Eric García, qui, malgrat estar tenint minuts, no acaba d'assentar-se en l'onze de Hansi Flick.

En aquesta convocatòria hi haurà lloc també per a les emocions, ja que retornarà Gavi, qui podria tornar a jugar amb La Roja 489 dies després de la seva lesió. El sevillà es va lesionar de gravetat precisament en un duel amb la Selecció Espanyola; va ser contra Geòrgia en un compromís previ a l'Eurocopa. Cubarsí ja sembla haver-se consagrat com a fix en les trucades de Luis de la Fuente, mentre que la presència de Lamine Yamal també és innegociable.

Els dos desbancats del Barça

Precisament en la parcel·la defensiva arribarà una de les absències culers més notables, Iñigo Martínez. El central basc no viatja amb Espanya des dels duels classificatoris per a l'Eurocopa i sembla que Luis de la Fuente prefereix comptar amb saba nova en aquesta dupla de defenses. Però l'ex de l'Athletic no serà l'únic.

Podria perdre's els quarts de final de la Nations League també Fermín López, un dels nois d'or de La Masia que cada vegada té menys minuts al Barça. L'onubense va ser crucial en l'assoliment d'Espanya dels Jocs Olímpics de París; també va estar a l'Eurocopa, encara que amb prou feines va disputar 29 minuts. L'esplèndid nivell d'Isco podria passar-li factura al migcampista d'El Campillo, encara que la lesió de Ceballos podria obrir-li una nova porta.