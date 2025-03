Luis de la Fuente llama a 9 del Barça para la Selección Española, 2 se quedan fuera

Se acerca marzo y, con él, el habitual parón internacional típico del comienzo de la primavera. Esta ventana internacional será fundamental para el devenir de España en su voluntad de consagrarse como la potencia de referencia en el Viejo Continente. Y es que los de Luis de la Fuente deben afrontar los cuartos de final de la Nations League frente a los Países Bajos, un combinado que viene creciendo últimamente.

La Roja quiere mantener la corona en este nuevo campeonato de la UEFA, pues conquistó la última edición. A eso hay que sumarle, por supuesto, la consecución de la Eurocopa, la cuarta en nuestro palmarés. Si a esto le añadimos que España no ha perdido ninguno de los seis partidos disputados, todos de Nations League, podemos determinar que pocas selecciones están al nivel de la nuestra.

De hecho, debemos retroceder 17 partidos para hallar la última derrota del equipo nacional; fue en aquel amistoso frente a Colombia. Y, por supuesto, el objetivo es mantener esta dinámica, con una base de jugadores jóvenes que la están rompiendo tanto en sus equipos como cuando son llamados por De la Fuente. El técnico de Haro, eso sí, aseguró recientemente que prevé alguna novedad en la convocatoria que presentará próximamente.

Luis de la Fuente hará cambios en la próxima lista de la Selección Española

En la próxima llamada de Luis de la Fuente, el Barça seguirá siendo protagonista con hasta nueve jugadores que podrían recibir la llamada del seleccionador. Son Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casadó, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres y Eric García. Es destacable, sobre todo, el caso del último de ellos, Eric García, quien, pese a estar teniendo minutos, no termina de asentarse en el once de Hansi Flick.

En esta convocatoria habrá lugar también para las emociones, pues retornará Gavi, quien podría volver a jugar con La Roja 489 días después. El sevillano se lesionó de gravedad precisamente en un duelo con la Selección Española; fue contra Georgia en un compromiso del clasificatorio para la Eurocopa. Cubarsí ya parece haberse consagrado como fijo en las llamadas de Luis de la Fuente, mientras que la presencia de Lamine Yamal también es innegociable.

Los dos desbancados del Barça

Precisamente en la parcela defensiva llegará una de las ausencias culés más notables, Iñigo Martínez. El central vasco no viaja con España desde los duelos clasificatorios para la Eurocopa y parece que Luis de la Fuente prefiere contar con sabia nueva en esa dupla de defensas. Pero el ex del Athletic no será el único.

Podría perderse los cuartos de final de la Nations League también Fermín López, uno de los chicos de oro de La Masía que cada vez tiene menos minutos en el Barça. El onubense fue crucial en la consecución de España de los Juegos Olímpicos de París; también estuvo en la Eurocopa, aunque apenas disputó 29 minutos. El espléndido nivel de Isco podría pasarle factura al centrocampista de El Campillo, aunque la lesión de Ceballos podría abrirle una nueva puerta.