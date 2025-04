Luis Enrique pagarà 100 milions per fitxar la joia de La Masia: el PSG guanya

Luis Enrique és un dels entrenadors que més coneix el Barça, tant pel seu passat com a jugador com pel d'entrenador. L'espanyol va aconseguir grans coses dirigint el conjunt català, però ara va amb tot amb el PSG. De fet, ha expressat diverses vegades que se sent molt còmode en el conjunt parisenc.

Paral·lelament, el Barça està passant per un gran moment i tot apunta que aconseguirà grans coses aquest any. De fet, la crisi econòmica també s'està solucionant i és probable que dins d'un temps tot torni al seu lloc. Ara, els culers podrien perdre un dels seus millors futbolistes de La Masia per culpa de Luis Enrique i 100 quilos.

Luis Enrique, a pel crack del Barça

El Barça no ha pogut fitxar amb normalitat aquests últims anys a causa dels seus problemes financers, que han frenat moltes operacions. Això ha obligat els entrenadors a fixar-se més que mai en La Masia, la qual, com sempre, ha respost. Sense massa pressupost, Hansi Flick ha conformat una de les millors plantilles d'Europa.

De totes maneres, no hem de treure mèrit a Xavi Hernández, qui va confiar en moltes de les que ara són estrelles mundials. Flick ha sabut continuar amb el projecte i s'ha adaptat a la perfecció al club. Per desgràcia, tenir futbolistes tan bons a les teves files implica que els grans es llancin amb ofertes milionàries.

El PSG de Luis Enrique és un dels conjunts amb més diners del món i complauran l'espanyol amb el que demani. Sembla que està molt interessat en Alejandro Balde i és probable que aviat presentin una oferta. Diverses fonts afirmen que la proposta d'Enrique rondaria els 100 milions d'euros, que és una quantitat extremadament alta.

Alejandro Balde i la relació amb el Barça

Tot i així, se sap que el Barça confia plenament en Alejandro Balde i no deixarà que se'n vagi sota cap concepte. L'únic que podria fer que la directiva alliberi el jugador és que ell mateix demani la sortida. Per sort, Balde està molt content i vol fer història amb el club de la seva vida; el Barça.

De totes maneres, Luis Enrique ho intentarà i espera que 100 milions siguin suficients perquè el Barça alliberi Alejandro Balde. Encara que mai es pot afirmar res, és molt poc probable que el lateral acabi al PSG.