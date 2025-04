De 100 a 60, Joan Laporta es frega les mans: El seu fitxatge és una ganga per al Barça

Aquest estiu, Joan Laporta té l'oportunitat de realitzar el gran fitxatge que fa temps que busca. Després de diversos anys difícils en què el president ha hagut de prendre decisions impopulars per reflotar les finances del club, finalment ha aconseguit sanejar els comptes. Les mesures preses han permès que el Barça torni a la norma 1:1 del Fair Play, la qual cosa permetrà que el club gasti un euro per cada euro que ingressi.

Amb les arques del Barça una mica més saludables, i si Javier Tebas no impedeix el moviment, Joan Laporta té clar que aquest serà l'estiu de realitzar una incorporació important. Els rumors ja circulen sobre els possibles noms que arribaran a la ciutat comtal, però el president té en ment diversos jugadors que encaixarien perfectament en la plantilla culé.

Qui serà la nova estrella del Barça?

Des de fa temps, Nico Williams ha estat un dels grans favorits per reforçar l'atac del Barça: amb la seva velocitat i desbordament, ha estat una de les opcions més cobejades. No obstant això, hi ha altres noms que han guanyat força en els últims mesos. Rafael Leao, per exemple, s'ha convertit en el tapat, el jugador que més agrada a Joan Laporta a causa de la seva qualitat i potencial.

Luis Díaz també ha estat considerat, especialment per Deco, qui veu en el colombià un perfil ideal per a la davantera culé. No obstant això, entre tots els candidats, el més factible per la rebaixa en el seu preu de sortida és Viktor Gyökeres, el davanter suec que està brillant amb l'Sporting de Lisboa.

Viktor Gyökeres, el ‘9’ ideal per al Barça

Viktor Gyökeres s'està consagrant com un dels davanters més destacats d'Europa. En el que va de temporada, ha sumat 44 gols i 11 assistències en 44 partits, superant el seu rècord de l'any passat. Aquesta destacada actuació ha cridat l'atenció de grans clubs, però és el Barça qui més necessita d'un ‘9’ com ell.

El seu estil de joc, el seu físic i la seva capacitat per definir en els moments clau encaixen perfectament en el perfil que busca Joan Laporta per a la davantera culé. Malgrat que el davanter té una clàusula de 100 milions d'euros, l'Sporting està disposat a negociar la seva sortida per 60 milions. Una xifra que Laporta estaria més que disposat a pagar perquè jugui al Camp Nou a partir de la pròxima temporada.