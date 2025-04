Luis Enrique insisteix amb el Barça, no pararà fins a aconseguir el seu fitxatge: Flick tremola

Luis Enrique ha demostrat ser un entrenador excepcional tant al Barça com al Paris Saint-Germain (PSG). La seva sinceritat i enfocament directe li han guanyat el respecte en el món del futbol. Una de les seves decisions més destacades va ser convocar Gavi per a la Selecció Espanyola quan el jove tot just tenia experiència en l'elit.​

En la seva etapa actual, Luis Enrique dirigeix el PSG amb mestria i aquest cap de setmana ha conquerit la seva primera Ligue 1. A més ho ha aconseguit amb una impressionant ratxa invicta a la Ligue 1, acumulant 23 victòries i 5 empats en 28 partits. Aquesta gesta és encara més notable després de la sortida de Kylian Mbappé, cosa que subratlla la capacitat del tècnic asturià per construir un equip sòlid i molt cohesionat.​

El nou caprici de Luis Enrique juga al Barça

Encara que Luis Enrique està satisfet amb la seva plantilla actual, continua buscant reforços que aportin qualitat i compromís. La seva última petició se centra en Gavi, el talentós migcampista del Barça. No és la primera vegada que mostra interès en ell, i tot indica que persistirà fins a aconseguir el seu fitxatge.​

Gavi travessa un moment complicat al Barça. Tot i que ningú dubta de la seva enorme qualitat i sembla estar completament recuperat de la lesió que va patir el curs passat, per a Hansi Flick no és indiscutible. Aquesta decisió ha generat incertesa sobre el rol futur de Gavi en l'equip.

L'interès del PSG i la postura del Barça

El PSG, sota la direcció de Luis Enrique, veu en Gavi una peça clau per reforçar la seva medul·lar. El club parisenc està disposat a presentar una oferta significativa pel jove talent culé. No obstant això, el Barça considera Gavi fonamental per al seu projecte i no té intencions de facilitar la seva sortida.

Gavi sempre ha confessat estar molt feliç al Barça i sentir-se un culé més, no obstant això, la falta de continuïtat podria fer-li canviar d'opinió més aviat que tard. Luis Enrique, conscient d'aquesta situació, continuarà insistint en el seu fitxatge, confiant que el projecte del PSG i la possibilitat d'un rol més destacat sedueixin el jove migcampista.​

La situació posa Hansi Flick en una posició delicada. Haurà de gestionar acuradament el temps de joc i la confiança dipositada en Gavi per evitar una possible sortida que enfortiria un rival europeu directe. Mentrestant, Luis Enrique segueix a l'aguait, decidit a incorporar Gavi a les seves files al PSG.